Rekapitulacija

Iznimka su osobe koje žive u istom kućanstvu, a kazne su 25.000 eura, ili čak zatvor u težim slučajevima kršenja zabrane (Deutsche Welle). Angela Merkel mora u karantenu nakon što je bila u kontaktu sa zaraženim liječnikom (BuzzFeed). Gradonačelnik New Yorka pozvao mlade da smanje druženje – preko polovice zaraženih koronavirusom su mladi od 18 do 49 godine (The Daily Beast). Bill de Blasio napao i Donalda Trumpa – “neće mrdnuti ni prstom da pomogne svom gradu” (The Daily Beast). Japanska savjetnica za organizaciju doma predlaže kako iskoristiti vrijeme i prostor u vrijeme izolacije (dolje).