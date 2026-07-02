I ovdje se čaše dižu za uzdravlje

Cupping terapija je tradicionalna tehnika koja pomoću vakuuma u staklenim ili plastičnim čašicama povlači kožu, potičući cirkulaciju i zacjeljivanje. Razlikuju se suhi (grijanje čašica ili usisni uređaji) i mokri cupping (izvlačenje malih količina krvi nakon laganih uboda). Ova metoda ublažava bolove u leđima, migrene i celulit, smanjuje upale te opušta mišiće. Tretman ostavlja crvene krugove koji nestaju za tjedan-dva, a iako je siguran, može uzrokovati nuspojave poput vrtoglavice ili iritacije kože. Cupping se provodi u salonima i spa centrima, a može se kombinirati i s drugim vrstama masaža. Kreni zdravo