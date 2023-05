Vatru gasi, brata spasi

Punionice za električna vozila (što uključuje automobile i kamione) morat će biti postavljene na svakih najviše 60 kilometara uzduž koridora TEN-T, do 2026. godine. Te punionice morat će nuditi snagu punjenja do 400 kW, što će do 2028. godine biti povećano na 600 kW – i odnosi se primarno na osobne električne automobile. Kad je riječ o specijaliziranim punionicama za električne kamione, one će se morati, duž istih koridora, nalaziti na svakih 120 km te nuditi snage od 1400 kW do 2800 kW, ovisno o tipu ceste. Autonet