Prljave su zbog ljudi

“Ministrice, ovo su vaše uspješne mjere?! Ako je to vaš uspjeh, onda ste stvarno vrlo sposobni. Nemate srama, to jedino”, ogorčeno je poručila Ivana Matak iz Ivankova uz potresne fotografije ubijenih svinja na dvorištu. “I male zdrave praščiće, sve je potamanjeno…”, priča nam susprežući suze jer, kaže, ljudi nisu svjesni što se događa u slavonskim selima, a Ivankovo je najveće u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Gospodarstvo im je u 3. kategoriji biosigurnosti koja je, opisuje, izuzetno teška za uzgajivače. Svinje ne smiju prodavati, spremiti sebi u hladnjak, ništa s njima osim hraniti ih i pokušati zaštititi od bolesti. A dokad hraniti, pitanje je na koje nitko ne daje odgovor. Svinje su se počele međusobno tući i naguravati jer nisu dobivale sve što su trebale jer nema hrane više, i onda dođe veterinar i utvrdi pozitivan nalaz na kugu… Piše Agroklub o očaju u Slavoniji. Fotografije su potresne, otvaranje članka je na vlastitu odgovornost, sadržaj je uznemirujuć.