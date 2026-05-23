Danas (13:00)

Prljave su zbog ljudi

Svinje su zapravo čiste životinje, valjaju se u blatu da bi se ohladile kad nemaju drugog izbora


22.09.2025. (16:00)

Ionako bi išle pod nož, ali ovako neće završiti na tanjuru

Afrička svinjska kuga poharala Slavoniju: eutanazija tisuća svinja i pad samodostatnosti

U Slavoniji će zbog afričke svinjske kuge biti eutanazirano gotovo 12 tisuća svinja na farmama u Sokolovcu i Nemetinu. Profesor Ivica Kisić upozorava na alarmantnu situaciju, pad samodostatnosti s 40 na oko 30 posto i neminovan rast cijena svinjetine. Ovdje nam nisu krive ni klimatske promjene ni Bruxelles. Netko je pogriješio u biosigurnosnim mjerama, protokolu koji je trebao raditi netko od djelatnika farme i to je izvor problema. Uz ASK, Hrvatska gubi i peradarske farme zbog salmonele, što dodatno smanjuje domaću proizvodnju. Svinjogojci ističu da je reakcija države došla prekasno te da je ovo tek početak, posebno za Baranju, gdje se proizvodi trećina svinjskog mesa. Index, HRT… Svinjska kuga nije opasna za ljude. Razlog ubijanja tisuća svinja leži u gospodarskim razlozima i sprječavanju širenja bolesti koja može potpuno uništiti nacionalnu svinjsku proizvodnju. Index

25.04.2025. (18:00)

Pajceki kroz povijest – kratki vodič za svinjoljupce

Evolucija svinja: Od neolita do globalne industrije i prerade svinjskog mesa

Svinje su pripitomljene još u neolitiku prije 9 tisuća godina, a zbog svoje prilagodljivosti, plodnosti i ukusnog mesa postale su temelj prehrane diljem svijeta. Svejedi su, mogu jesti gotovo sve, uključujući korijenje, ostatke hrane, voće, povrće…, što ih čini lakima za hranjenje čak i u uvjetima siromašnih resursa. U Srednjem vijeku su bile ključne za prehranu Europe. Mnoge su bile puštene da slobodno pasu po šumama, a praksa žirenja zadržala se sve do kasnijeg srednjeg vijeka. Danas se uzgajaju uz pomoć visoke tehnologije, a Kina prednjači u proizvodnji. Hrvatska se suočava s padom broja svinja, dok Srbija bilježi rast. Autohtona crna slavonska svinja, fajferica, vraća se u fokus zbog kvalitete mesa i tradicije. Agroklub

11.03.2025. (17:35)

Srbija ima triput više svinja od Hrvatske

05.03.2025. (18:00)

Bitanga i princeza par

Nesvakidašnje: Divlja svinja u Srbiji oplodila domaću krmaču, na svijet stiglo 11 ‘miješanih’ praščića

Domaća krmača oprasila je 11 praščića, od kojih sedam izgledom podsjeća na divlje svinje, dok preostala četiri imaju karakteristike domaće pasmine, prenosi Radio Goraždevac. Vlasnik imanja na kojem se krmača oprasila kaže da je sve počelo još u rujnu kada je njegov sin primijetio nepoznatu životinju u blizini svinjca. Kada smo ih vidjeli, nismo mogli vjerovati. Veterinari kažu da su zdravi, da lijepo napreduju i da je majka sve prihvatila bez problema. Agroklub

23.01.2025. (14:00)

Manje kobasica, više briga

Do 2035. proizvodnja svinjskog mesa smanjit će se za 1,2 milijuna tona

Prema Europskoj komisiji, proizvodnja svinjskog mesa u EU smanjivat će se za 0,5% godišnje u sljedećem desetljeću, što će rezultirati padom od 1,2 milijuna tona do 2035. Glavni razlozi su društvena zabrinutost zbog intenzivnog uzgoja, stroži ekološki propisi i manji izvoz. Potrošnja svinjskog mesa po stanovniku past će na 30 kg godišnje (-5%), dok će Velika Britanija postati glavno izvozno odredište EU-a. Oprez ostaje ključan zbog stalne prijetnje afričke svinjske kuge. Agroklub

31.01.2024. (12:00)

Svinjski, ali zdravo

Svinje bi mogle biti budućnost transplatacije organa

Nedavni napredak u kloniranju i uređivanju gena, zajedno s boljim razumijevanjem kontrole infekcije, doveo je nekolicinu institucija do novih otkrića i ključnih koraka koji bi mogli omogućiti američkoj Administraciji za hranu i lijekove da nekad uskoro lansira kliničko ispitivanje, piše CNN. Znanstvenici su transplantirali genetski modificirane svinjske bubrege i srca ljudima koji su bili moždano mrtvi kako bi provjerili djeluju li na ljude. Pokazali su da svinjska jetra može filtrirati krv kada se pričvrsti na nedavno preminulu osobu te identificirali mješavinu imunosupresiva potrebnih da spriječi odbacivanje svinjskih bubrega. Organi svinje su anatomski slični ljudskim. Više od tri desetljeća srčani zalisci svinja koriste se za popravak ljudskih srca. Međutim, s čestim smrtonosnim reakcijama ljudskog tijela koje su u fokusu istraživanja, proces je u blagom zastoju. Velika kočnica su i komplicirana etička pitanja, poput testiranja takvih organa. N1

11.12.2023. (13:00)

Ove godine nema ni roktanja

Svinjogojcima su svinjske delicije pitanje identiteta, a od obećanja države se ne živi

Uzeti Slavoncu svinje iz dvorišta, nije samo ekonomsko već i kulturološko pitanje. Zamislite da netko krene po Dalmaciji čupati zdrave masline prevencije radi. Ja kod tog scenarija ne vidim prosvjede, blokade cesta, već bitno radikalnije mjere. Gušenje prosvjeda blaćenjem (ne)istaknutih pojedinaca govori o nerazumijevanju razmjera problema. Treba razlikovati potrebite od onih koji žele profitirati na nastaloj situaciji. Valja razumjeti nevolju, da se jaz ne produbi. Kulen, kobasica, slanina, šunka, pečenica, čvarci, krvavica, švargl, mast zaštitni su simboli Slavonije i Baranje, osnova kuhinje, ali i identiteta sela i seljaka. Tim se delicijama dočekuju dragi gosti, časte svatovi, ispraćaju pokojni. Njih se gaji i čuva, njima se diči. I onda netko dođe to i uzme – i to isti oni koji su ljudima na Banovini nakon potresa obećali naknadu štete. Agroklub

02.12.2023. (19:00)

Jadne gice :(

Afrička svinjska kuga: uzroci i posljedice, prevencija i cijepljenje

Podvucimo odmah jasnu crtu: ASK nije zarazna za ljude i uopće ne predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje, već ima ekstremno razorne učinke na populaciju svinja. Ipak, premda u zdravstvenom smislu nije neposredno ugrožen obolijevanjem, čovjek izravno sudjeluje u epidemiološkom lancu širenja svinjske kuge. Širi se kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih životinja. Nijedna bolest životinja nikada u dosadašnjoj povijesti nije bila proširena u tolikoj mjeri cijelim svijetom. Upravo ovih dana je vijetnamska vlada priopćila kako je odobrena i već započeta komercijalna upotreba dvaju domaćih cjepiva protiv afričke svinjske kuge, što Vijetnam čini prvom državom u svijetu koja koristi komercijalno dostupna cjepiva protiv te smrtonosne bolesti. Bug

26.10.2023. (19:00)

Tuga...

Svinjogojci iz Slavonije: Pola Hrvatske nije svjesno stvarnosti u Slavoniji

“Ministrice, ovo su vaše uspješne mjere?! Ako je to vaš uspjeh, onda ste stvarno vrlo sposobni. Nemate srama, to jedino”, ogorčeno je poručila Ivana Matak iz Ivankova uz potresne fotografije ubijenih svinja na dvorištu. “I male zdrave praščiće, sve je potamanjeno…”, priča nam susprežući suze jer, kaže, ljudi nisu svjesni što se događa u slavonskim selima, a Ivankovo je najveće u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Gospodarstvo im je u 3. kategoriji biosigurnosti koja je, opisuje, izuzetno teška za uzgajivače. Svinje ne smiju prodavati, spremiti sebi u hladnjak, ništa s njima osim hraniti ih i pokušati zaštititi od bolesti. A dokad hraniti, pitanje je na koje nitko ne daje odgovor. Svinje su se počele međusobno tući i naguravati jer nisu dobivale sve što su trebale jer nema hrane više, i onda dođe veterinar i utvrdi pozitivan nalaz na kugu… Piše Agroklub o očaju u Slavoniji. Fotografije su potresne, otvaranje članka je na vlastitu odgovornost, sadržaj je uznemirujuć.