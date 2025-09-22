Ionako bi išle pod nož, ali ovako neće završiti na tanjuru

U Slavoniji će zbog afričke svinjske kuge biti eutanazirano gotovo 12 tisuća svinja na farmama u Sokolovcu i Nemetinu. Profesor Ivica Kisić upozorava na alarmantnu situaciju, pad samodostatnosti s 40 na oko 30 posto i neminovan rast cijena svinjetine. Ovdje nam nisu krive ni klimatske promjene ni Bruxelles. Netko je pogriješio u biosigurnosnim mjerama, protokolu koji je trebao raditi netko od djelatnika farme i to je izvor problema. Uz ASK, Hrvatska gubi i peradarske farme zbog salmonele, što dodatno smanjuje domaću proizvodnju. Svinjogojci ističu da je reakcija države došla prekasno te da je ovo tek početak, posebno za Baranju, gdje se proizvodi trećina svinjskog mesa. Index, HRT… Svinjska kuga nije opasna za ljude. Razlog ubijanja tisuća svinja leži u gospodarskim razlozima i sprječavanju širenja bolesti koja može potpuno uništiti nacionalnu svinjsku proizvodnju. Index