Kozmički Tinder: Kad zvijezde previše "zaiskre"

Tportal navodi prednosti Telegrama i Signala:

Svi razgovori na Signalu su enkriptirani, pohranjeni su isključivo na vaš smartfon, Signal je softver otvorenog izvora, razvija ga Zaklada Signal, neprofitna organizacija koju financiraju donacije, ima niz sigurnosnih sustava.

Grupni razgovori na Telegramu mogu ugostiti 200.000 ljudi, nudi prijenos podataka do 2 GB, nudi sinkronizaciju poruka putem oblaka, dozvoljava dodavanje botova u razgovore, šareniji je, ima više naljepnica, animacije i podesive pozadine.