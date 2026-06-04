Tajna svemirskih bljeskova: Nisu pulsari, nego toksični parovi - Monitor.hr
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Kozmički Tinder: Kad zvijezde previše "zaiskre"

Tajna svemirskih bljeskova: Nisu pulsari, nego toksični parovi

Znanstvenici su otkrili da misteriozne, dugoperiodične radiosignale iz svemira, poput signala ASKAP J1745, najvjerojatnije ne emitiraju pulsari, već “kataklizmičke promjenjive zvijezde”. Riječ je o binarnom sustavu u kojem gusti bijeli patuljak agresivno privlači materijal sa susjedne zvijezde. Taj proces, potaknut iznimno snažnim magnetskim poljima i protokom nabijenih čestica, stvara toplinu te oslobađa specifično rendgensko i radijsko zračenje. Iako ovo otkriće nudi ključan trag za rješavanje dugogodišnjeg svemirskog misterija, astronomi napominju kako je istraživanje tek na početku te da ASKAP J1745 možda nije jedini mehanizam iza ovih neobičnih pojava. Index


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14.05.2024. (22:00)

Kad surfaš, ne gledaj se

Krivac za sporiji internet može biti – zrcalo

Neka posebno velika zidna mogu utjecati na povezivost jer je zrcalo sastavljeno od tankog sloja metala koji može uzrokovati smetnje, prenosi The Sun. Stoga biste trebali pokušati držati ruter barem jedan metar udaljen od njih. U tom smislu, koristan savjet za poboljšanje Wi-Fi-ja je test kontakta očima. Ako možete, pokušajte postaviti ruter tamo gdje vam je najpotrebniji. Dakle, ako mu je najvažnija namjena u uredu, najbolje ga je smjestiti tamo. Poslovni

31.01.2021. (22:30)

AlterApp

Signal ili Telegram?

Tportal navodi prednosti Telegrama i Signala:

Svi razgovori na Signalu su enkriptirani, pohranjeni su isključivo na vaš smartfon, Signal je softver otvorenog izvora, razvija ga Zaklada Signal, neprofitna organizacija koju financiraju donacije, ima niz sigurnosnih sustava.

Grupni razgovori na Telegramu mogu ugostiti 200.000 ljudi, nudi prijenos podataka do 2 GB, nudi sinkronizaciju poruka putem oblaka, dozvoljava dodavanje botova u razgovore, šareniji je, ima više naljepnica, animacije i podesive pozadine.

24.01.2021. (12:30)

Jak signal

Signal otima WhatsAppove korisnika – tko su ljudi koji stoje iza popularne aplikacije?

Autor Signala je Brian Acton, jedan od tvoraca WhatsAppa iz kojeg je otišao kad ga je preuzeo Facebook i postavio ga kao marketinški alat (platili ga 19 milijardi dolara). Acton je 2018. s partnerom Matthewom Rosenfeldom osnovao neprofitnu organizaciju Signal Foundation, čiji je cilj poticanje enkriptiranih sustava za privatnu komunikaciju. Signalova osnovna i najbitnija funkcija je slanje enkriptiranog teksta, videa, zvuka i slika. Sve što mu treba je vaš telefonski broj, a zauzvrat dobivate softver koji ne sakuplja vaše podatke i nudi niz dodatnih opcija za privatnost, poput zamućivanja lica, nestajućih poruka, diskretnijih notifikacija i tako dalje. WhatsApp trenutno ima 2 milijarde korisnika, Signal 20 milijuna (evo ga na Google Play i Apple Storeu). Tportal

14.01.2021. (10:45)

Signal u nekoliko dana postao najpopularnija aplikacija na svijetu jer se WhatsApp čvršće povezuje s Facebookom

09.01.2021. (14:30)

Posvuda ima signala

Korisnici WhatsAppa prelaze na Signal, jer ne narušava privatnost

Facebook je početkom godine poručio da će 8. veljače dodatno integrirati korisničke profile na WhatsAppu s onima u Facebooku i Instagramu, a da će svi koji ne prihvate nova pravila ostati bez profila. Korisnici WhatsAppa su se zato masovno krenuli prebacivati na Signal, aplikaciju koju je razvio suosnivač izvornog WhatsAppa, a koja ne sakuplja korisničke podatke, sve što koristi radi isključivo na samom uređaju i u osnovi nudi ono što je WhatsApp originalno trebao raditi – pružiti enkriptirani sustav za komunikaciju bez opasnosti za korisničku privatnost. Tportal

20.12.2017. (14:27)

Dimne poruke

Najvažnija aplikacija ove godine – Signal

Aplikacija Signal za sigurno razmjenjivanje poruka jedina je zaista važna aplikacija ove godine – besplatna je i sigurna, a omogućuje slanje enkriptiranih poruka, telefonske razgovore i video-razgovore između korisnika. Signal ima niz zgodnih dodataka (poput poruka koje nestaju), no za početak je važno koliko je jednostavan za korištenje. Ključna stvar je da Signal ne pamti s kime korisnik komunicira, koliko često šalje poruke ili je li poruka išla nekoj određenoj osobi. Signal nema reklama ni povezanih oglašivača, a, iako je besplatan, ne traži ništa zauzvrat. Aplikacija je dostupna za Android i iOS, a čak ima i desktop verzija. Mashable

02.12.2015. (13:13)

U to vrijeme godišta

Blagdanske lampice mogu smanjiti jačinu Wi-Fi signala

Božićne i novogodišnje svjetlosne dekoracije i svjećice vrlo lako mogu usporiti vaš Wi-Fi signal. Naime, svaka elektronička sprava koju posjedujete, monitor, mikrovalna pećnica, pa čak i božićna svjetla usporit će vam internet, a to važi za sve uređaje koji se nalaze u blizini modema budući da onda dolazi do interferencije signala, što znatno usporava jačinu signala. Poslovni