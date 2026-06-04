Kozmički Tinder: Kad zvijezde previše "zaiskre"
Tajna svemirskih bljeskova: Nisu pulsari, nego toksični parovi
Znanstvenici su otkrili da misteriozne, dugoperiodične radiosignale iz svemira, poput signala ASKAP J1745, najvjerojatnije ne emitiraju pulsari, već “kataklizmičke promjenjive zvijezde”. Riječ je o binarnom sustavu u kojem gusti bijeli patuljak agresivno privlači materijal sa susjedne zvijezde. Taj proces, potaknut iznimno snažnim magnetskim poljima i protokom nabijenih čestica, stvara toplinu te oslobađa specifično rendgensko i radijsko zračenje. Iako ovo otkriće nudi ključan trag za rješavanje dugogodišnjeg svemirskog misterija, astronomi napominju kako je istraživanje tek na početku te da ASKAP J1745 možda nije jedini mehanizam iza ovih neobičnih pojava. Index