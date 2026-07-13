Terminatori, ne dajmo da dođe do 'Sudnjeg dana'

Riječ je o oružju koje svoju metu može neovisno tražiti, birati i gađati. Za razliku od oružja na daljinsko upravljanje, posljednjom fazom napada oni upravljaju samostalno. Korištenje takvog oružja je sporno: neke države traže zabranu jer algoritam nikada ne bi trebao odlučivati ​​o životu i smrti. Druge predlažu pravila za njihovo korištenje koja bi trebala biti više ili manje obvezujuća. Osnovni zahtjev je da ljudsko biće mora održavati određenu razinu kontrole nad tim oružanim sustavima i to u svakom trenutku. SAD, Rusija i Kina protive se zabrani ili obvezujućim pravilima jer se boje da će im donijeti vojno-strateške nedostatke. “Ako autonomni oružani sustavi pogriješe i eventualno počine ratne zločine, tko je onda odgovoran?” pita se Vanessa Vohs, koja istražuje autonomno oružje na Sveučilištu Bundeswehra u Münchenu. Malo je toga što upućuje na to da će se ova goruća pitanja riješiti u Ženevi. Deutsche Welle