Terminatori, ne dajmo da dođe do 'Sudnjeg dana'
Tehnologija autonomnog ubijanja galopira bojištima dok međunarodna regulacija beznadno kasni
Autonomna oružja više nisu znanstvena fantastika, već stvarnost potvrđena na bojištima u Ukrajini i Gazi. Mašine sposobne samostalno pronaći, prepoznati, naciljati i ubiti čovjeka postoje već godinama. Ono što ne postoji jest regulacija, piše Faktograf. Dok UN godinama neuspješno pokušava pravno regulirati “robote ubojice”, velesile poput SAD-a, Kine i Rusije ulažu milijarde u vojni AI, vođene strahom od geopolitičkog zaostatka. Hrvatska verbalno zagovara obveznu ljudsku kontrolu nad smrtonosnom silom, iako njezine domaće tvrtke već razvijaju dronove s elementima umjetne inteligencije. Aktivisti upozoravaju na digitalnu dehumanizaciju i gubitak etičke odgovornosti, no vojni interesi i profit trenutačno nadjačavaju apele za zabranu strojeva koji samostalno odlučuju o životu i smrti.