Terminatori, ne dajmo da dođe do 'Sudnjeg dana'

Tehnologija autonomnog ubijanja galopira bojištima dok međunarodna regulacija beznadno kasni - Monitor.hr
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Tehnologija autonomnog ubijanja galopira bojištima dok međunarodna regulacija beznadno kasni

Autonomna oružja više nisu znanstvena fantastika, već stvarnost potvrđena na bojištima u Ukrajini i Gazi. Mašine sposobne samostalno pronaći, prepoznati, naciljati i ubiti čovjeka postoje već godinama. Ono što ne postoji jest regulacija, piše Faktograf. Dok UN godinama neuspješno pokušava pravno regulirati “robote ubojice”, velesile poput SAD-a, Kine i Rusije ulažu milijarde u vojni AI, vođene strahom od geopolitičkog zaostatka. Hrvatska verbalno zagovara obveznu ljudsku kontrolu nad smrtonosnom silom, iako njezine domaće tvrtke već razvijaju dronove s elementima umjetne inteligencije. Aktivisti upozoravaju na digitalnu dehumanizaciju i gubitak etičke odgovornosti, no vojni interesi i profit trenutačno nadjačavaju apele za zabranu strojeva koji samostalno odlučuju o životu i smrti.


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26.07.2022. (17:00)

Kada vam više ne trebaju ljudi za upravljanje tim oružjem, možete ih poslati na desetke tisuća ili milijuna. Čineći to, stvaramo oružje potencijalno smrtonosnije od nuklearne bombe

U Ženevi 80 država raspravlja o zabrani autonomnog oružja kao što su dronovi kamikaze, roboti, bombe

Riječ je o oružju koje svoju metu može neovisno tražiti, birati i gađati. Za razliku od oružja na daljinsko upravljanje, posljednjom fazom napada oni upravljaju samostalno. Korištenje takvog oružja je sporno: neke države traže zabranu jer algoritam nikada ne bi trebao odlučivati ​​o životu i smrti. Druge predlažu pravila za njihovo korištenje koja bi trebala biti više ili manje obvezujuća. Osnovni zahtjev je da ljudsko biće mora održavati određenu razinu kontrole nad tim oružanim sustavima i to u svakom trenutku. SAD, Rusija i Kina protive se zabrani ili obvezujućim pravilima jer se boje da će im donijeti vojno-strateške nedostatke. “Ako autonomni oružani sustavi pogriješe i eventualno počine ratne zločine, tko je onda odgovoran?” pita se Vanessa Vohs, koja istražuje autonomno oružje na Sveučilištu Bundeswehra u Münchenu. Malo je toga što upućuje na to da će se ova goruća pitanja riješiti u Ženevi. Deutsche Welle