Srce kao katedrala
Tereza Kesovija u 87. godini krenula na svoju posljednju turneju, kod Stankovića
Glazbena ikona Tereza Kesovija u emisiji Nedjeljom u dva rezimirala je impresivnu karijeru najavivši oproštajnu turneju zbog zdravstvenih poteškoća s vidom i sluhom. “Žena vulkan” emotivno se prisjetila siromašnog djetinjstva, otkrila da su njezini roditelji prodali svinju kako bi joj kupili prvu flautu, te istaknula važnost oprosta kao životne filozofije. Govoreći o susretima s Titom i Tuđmanom, naglasila je da ostaje vjerna svojim stavovima bez obzira na današnje interpretacije. Za nju je pozornica bila i ostala jedini istinski eliksir života, a publika neraskidivi dio njezina bića. Sinoć je održala koncert na Starom placu na kojem se oprostila od splitske publike (Index). Posljednji koncert održat će na svoj 88. rođendan u Zagrebu. HRT, tportal