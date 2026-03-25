Lika i dalje spava

Kolosalni projekt elitnog turizma Like trebao je biti gotov prije Uskrsa… ali onoga prije šest godina. Gradnja je još prije nekoliko godina stala na pola. Umjetno jezero koje je gubilo vodu postalo je rupa bez dna, i doslovce, i financijski. Usnulu Liku, projekt Gorana Štroka, našega automobilskog asa i hotelijera, ambiciozno je planirao ucrtati u svjetske turističke karte. Sedamdesetak drvenih i platnenih vila na vodi, neke i na stablu, trebale su postati gnijezdo zapadnjacima željnima mira. No, sada se ovdje mrijeste tek vodozemci. Plan je bio da se ondje zaposlili 70-ak ljudi i privuče elitne goste iz cijeloga svijeta. No, gradilište je već nekoliko godina napušteno. HRT