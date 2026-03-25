Lika i dalje spava

‘Teslino gnijezdo’: Propao luksuzno-ekološki resort u šumi kod Lovinca u Lici

Kolosalni projekt elitnog turizma Like trebao je biti gotov prije Uskrsa… ali onoga prije šest godina. Gradnja je još prije nekoliko godina stala na pola. Umjetno jezero koje je gubilo vodu postalo je rupa bez dna, i doslovce, i financijski. Usnulu Liku, projekt Gorana Štroka, našega automobilskog asa i hotelijera, ambiciozno je planirao ucrtati u svjetske turističke karte. Sedamdesetak drvenih i platnenih vila na vodi, neke i na stablu, trebale su postati gnijezdo zapadnjacima željnima mira. No, sada se ovdje mrijeste tek vodozemci. Plan je bio da se ondje zaposlili 70-ak ljudi i privuče elitne goste iz cijeloga svijeta. No, gradilište je već nekoliko godina napušteno. HRT


Štrok otvorio gradilište luksuznog odmarališta na Velebitu – Teslino gnijezdo

Goran Štrok je na Velebitu, na tri kilometra od Lovinca, na 650 metara nadmorske visine, otvorio gradilište svog novog projekta, možda posljednjeg – resort vrhunskog ekološkog turizma koji će se sastojati od 70 luksuznih drvenih i platnenih kućica smještenih u šumi uz gorsko jezero. Ulaže Štrok svojih 11 milijuna eura, a odmaralište se zove “T nest” iliti Teslino gnijezdo, “koji je za mene Leonardo da Vinci našeg vremena. Mi smo smješteni, zapravo, u Teslinu vrtu”. Ovdje foto-simulacije. Jutarnji

Vrhovni sud: Iskaz Gorana Štroka o mitu olako je odbačen

Nakon gotovo devet godina afera “pet zvjezdica” vraća se na početak: Vrhovni sud odbacio je oslobađajuću prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Splitu za Ivu Žeravicu i Antuna Kralja u slučaju koji je USKOK-u prijavio Goran Štrok, u jednoj od prvih korupcijskih afera. Štrok tvrdi da su Žeravica i Kralj tražili 200.000 eura mita kako bi njegov hotel Bellevue dobio sve potrebne dozvole, što je dokazivao tajno snimljenim razgovorima, za koje je pak sud u Splitu tvrdio da nisu dovoljne za osuđujuću presudu. Jutarnji