Tuga i melankolija kakva je nedostajala

Nije obećavalo. Matt Berninger ostavljao se alkohola, borio s depresijom i anksioznošću, imao autorsku blokadu, a onda odlučio okupiti bend kako bi “obnovili svoje prijateljstvo” i usput snimili novi album. The National je snimio tipični The National album, koji je, doduše, od svih tih njihovih sporoatmosferičnih izdanja, ovaj možda i najdalje razvukao melankolične temelje postavljene prije dvadeset i kusur godina. I dalje su to pjesme luzera koji se miri sa svojom sudbinom, ne očekujući baš neke bolje dane. The National su svojim devetim albumom, u tih jedanaest pjesama na dvije prve stranice Frankensteina, dakle ponovno zaorali duboko i iznjedrili ploču kakva se više-manje i priželjkivala te najavili turneju. Na kojoj zasad nema Hrvatske. Ravno do dna