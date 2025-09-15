Toliko serija, toliko malo vremena
Serija ‘The Studio’ oborila rekord na Emmyjima s 13 nagrada
Humoristična serija The Studio s Apple TV+ postala je apsolutni pobjednik ovogodišnjih Emmyja s rekordnih 13 nagrada, svrgnuvši The Bear s trona. Serija je slavila u ključnim kategorijama – najbolja humoristična serija, scenarij, režija i gluma – dok je Seth Rogen osvojio i nagradu za najboljeg glumca. Većina priznanja stigla je kroz Creative Arts nagrade, a u govoru zahvalnosti Rogen se našalio na račun vlastitih “trofejnih neuspjeha” i direktorâ. Unatoč dominaciji, The Studio nije uzeo sve: sporedne nagrade otišle su serijama Somebody Somewhere i The Pitt. Index