Toliko serija, toliko malo vremena

‘Shōgun’ rasturio s brojem nominacija, ‘The Bear’ srušio rekord ’30 Rocka’, veliki pomaci u rasnoj i etničkoj raznovrsnosti, posebice za američke starosjedioce – Emmyji su, barem prema nominacijama, pokazali pomak u društvenoj svijesti. Hoće li i prilikom odabira laureata biti takvi? I hoće li nagrade doći u prave ruke? Nije da im treba dodjeljivati medalje za junaštvo zbog toga jer, ruku na srce, već se i u samoj produkciji primjećuje sve veće uvažavanje kreativnih snaga koje nisu samo bjelačke, muške i heteroseksualne, ali ipak.

Prvo i prvo, ‘Shōgun’ je razvalio. Ova FX-ova adaptacija romana Jamesa Clavella nije uopće prva – svi se sjećamo one iz osamdesetih s Richardom Chamberlainom i Toshirom Mifuneom – ali je drugačija, osmišljena s više razumijevanja za japansku kulturu i povijest te – pretežno s japanskim dijalogom i ekipom. Odmah za petama ‘Shōguna’ serija ‘The Bear’, koja također nosi zastavu inkluzivnosti. Dežurni kritičari ‘paradiranja raznolikosti’ ovdje mogu samo biti kuš jer u ‘The Bearu’ nema nikakvog paradiranja ni ‘nabijanja na nos’… Zrinka Pavlić za tportal.