Serija 'The Studio' oborila rekord na Emmyjima s 13 nagrada - Monitor.hr
Danas (13:00)

Toliko serija, toliko malo vremena

Serija ‘The Studio’ oborila rekord na Emmyjima s 13 nagrada

Humoristična serija The Studio s Apple TV+ postala je apsolutni pobjednik ovogodišnjih Emmyja s rekordnih 13 nagrada, svrgnuvši The Bear s trona. Serija je slavila u ključnim kategorijama – najbolja humoristična serija, scenarij, režija i gluma – dok je Seth Rogen osvojio i nagradu za najboljeg glumca. Većina priznanja stigla je kroz Creative Arts nagrade, a u govoru zahvalnosti Rogen se našalio na račun vlastitih “trofejnih neuspjeha” i direktorâ. Unatoč dominaciji, The Studio nije uzeo sve: sporedne nagrade otišle su serijama Somebody Somewhere i The Pitt. Index


Slične vijesti

19.09.2024. (15:00)

Možda je nekima prošlo ispod radara, ali ne i žiriju Emmyja

Serija “Shogun”: Povijesni epski hit na tronu Emmyja

Nova adaptacija serije Shogun potpuno je dominirala ovogodišnjim nagradama Emmy, osvojivši rekordnih 18 kipića, uključujući i nagrade za glavne glumce Hiroyukija Sanadu i Annu Sawai. Serija, smještena u feudalni Japan 17. stoljeća, temelji se na romanu Jamesa Clavella i prati odnose između engleskog brodolomca Johna Blackthornea i japanskog lorda Toranage. Vizualno impresivna, Shogun kombinira elemente samurajskih filmova Akire Kurosawe s emocionalnom dubinom, proširujući svoj izvorni književni predložak i osvajajući i kritiku i gledatelje. tportal… tema na Forumu

12.08.2024. (17:00)

Serije s porukom, ali dobre

Pavlić: Ove godine Emmyji su pohvalno woke. Hoće li nagrade doći u prave ruke?

‘Shōgun’ rasturio s brojem nominacija, ‘The Bear’ srušio rekord ’30 Rocka’, veliki pomaci u rasnoj i etničkoj raznovrsnosti, posebice za američke starosjedioce – Emmyji su, barem prema nominacijama, pokazali pomak u društvenoj svijesti. Hoće li i prilikom odabira laureata biti takvi? I hoće li nagrade doći u prave ruke? Nije da im treba dodjeljivati medalje za junaštvo zbog toga jer, ruku na srce, već se i u samoj produkciji primjećuje sve veće uvažavanje kreativnih snaga koje nisu samo bjelačke, muške i heteroseksualne, ali ipak.

Prvo i prvo, ‘Shōgun’ je razvalio. Ova FX-ova adaptacija romana Jamesa Clavella nije uopće prva – svi se sjećamo one iz osamdesetih s Richardom Chamberlainom i Toshirom Mifuneom – ali je drugačija, osmišljena s više razumijevanja za japansku kulturu i povijest te – pretežno s japanskim dijalogom i ekipom. Odmah za petama ‘Shōguna’ serija ‘The Bear’, koja također nosi zastavu inkluzivnosti. Dežurni kritičari ‘paradiranja raznolikosti’ ovdje mogu samo biti kuš jer u ‘The Bearu’ nema nikakvog paradiranja ni ‘nabijanja na nos’Zrinka Pavlić za tportal.

18.09.2018. (16:00)

Serije “Igra prijestolja” i “Čudesna gđa. Maisel” pobrali su najviše nagrada na ovogodišnjoj dodjeli Emmyja

18.09.2017. (10:43)

Nek krene binđanje

‘Sluškinjine tajne’ i ‘Male laži’ pobjednici Emmyja

Hvaljena serija Sluškinjine priče osvojila je nagradu za najbolju dramsku seriju na sinoćnjim dodjelama Emmyja, a Elisabeth Moss dobila je nagradu za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji za istu ovu seriju, nagrađenu u još tri kategorije. HBO-ova serija Male laži osvojila je tkđ. 5 Emmyja, uključujući onaj u kategoriji miniserije, za najbolju glumicu, Nicole Kidman, i najboljeg sporednog glumca, Alexander Skarsgard. Julia Louis-Dreyfus dobila ja nagradu za najbolju glumicu u komediji (Veep) šestu godinu za redom, što je rekord. John Oliver dobio je dvije nagrade za svoj humoristični politički show Last Week Tonight, dok je show vodio njegov bivši kolega Stephen Colbert (ovdje njegov monolog s otvaranja). Ovdje izdvojeno pet istaknutnih govora s dodjele, ovdje svi nominirani i nagrađeni. ABC

15.07.2017. (22:20)

Televizijski Oscari

Pavlić: Emmy nominacije i ove godine uz brojna razočaranja

„Kad se u nominacijama za Emmy zanemare neka od najboljih djela protekle godine, onda čovjeku zbilja dođe da svisne“, piše Zrinka Pavlić, komentirajući činjenicu da su ove godine na prestižnoj nagradi zanemarene „jedna od najboljih serija desetljeća“ Preostali, kao i šesta sezona Djevojaka, Sorrentinov Mladi papa, pa i humoristični animirani BoJack Horseman. T-Portal

14.07.2017. (08:53)

Što se gledalo

‘Westworldu’ i ‘Stranger Things’ najviše nominacija za nagradu Emmy

Znanstveno fantastična serija Westworld osvojila je čak 22 nominacije za prestižnu televizijsku nagradu Emmy, između ostalih i za naj glumca – Anthony Hopkins. Isti broj nominacija ima i Saturday Night Live. Popularna fantastična serija Stranger Things, čija će se druga sezona početi prikazivati 27. listopada ove godine, osvojila je 19 nominacija. Slijede je serija The Handmaid’s Tale s 13, te humoristična serija Veep sa 17 nominacija.Lista svih nominiranih. N1, LA Times

19.09.2016. (11:30)

Tko nema zmaja bolje da se javlja

‘Game of Thrones’ i ‘Veep’ pobjednici Emmyja, rekord ‘Igre prijestolja’

Serije Game of Thrones i Veep pobjednici su sinoćnje dodjele Emmyja, u kategorijama dramske odnosno humoristične serije, prije čemu je ‘Igra prijestolja’ apsolutni pobjednik s 12 nagrada. Nagradu za najbolji scenarij dobila je serija Master of None, najboljom humorističnom serijom sa skečevima proglašena je Key and Peele, najboljim reality programom proglašen je The Voice. Osim ovih prilično očekivanih pobjednika, bilo je i iznenađenja – The People v. O.J. Simpson: American Crime Story pobijedio je u kategoriji ograničenih serijala, dok je nagradu za najbolji talk-show odnio Last Week Tonight s voditeljem Johnom Oliverom nakon 13 godina dominacije Comedy Centrala. New York Times piše o kulturološkoj dominaciji televizije nad filmom, a BBC napominje da ‘Game of Thrones’ sad ima rekordnih 38 Emmyja, dosadašnji rekord, serija ‘Frasier’ ima ih 37. NY Times

21.09.2015. (20:08)

Najbolji i najzabavniji trenuci s jučerašnje dodjele Emmyja

21.09.2015. (12:32)

Najbolje s TV-a

‘Igra prijestolja’, ‘Veep’ i ‘Kittredge’ slavili na dodjeli Emmyja

Sinoć je održana dodjela Emmy nagrada za najbolje TV serije. Igra prijestolja je nakon pet sezona konačno osvojila kipić za najbolju dramsku seriju, a dobili su nagrade i za scenarij, režiju i za sporednu ulogu – Peter Dinklage. Veep i Julia Louis-Dreyfus skinuli su s trona naj komedije Modernu obitelj, a Frances McDormand i Richard Jenkins nagrađeni su za uloge u Olive Kitteredge. Jon Hamm dobio je svoj prvi Emmy za ulogu Dona Drapera, a Viola Davis je postala prva Afroamerikanka koja je osvojila Emmy za ulogu u dramskoj serij, za How to Get Away with Murder. CNN