Po prašini i divljini skitam se...

#viralvideos #cldt #viral #campinglife ♬ izvorni zvuk – Pero @pero.trut Dan 20 Zen klupica – negdje u šumi 26.05. – Buđenje oko 8, krenuo u 10:30 – Isplatilo se sić s traila i spavat na najvišem vrhu Papuka – Kad sam se vratio na rutu trail se jedva vidi sve puno srušenog drveća i grana – Stao nakon 3km filtrirat vodu iz potoka, malo odmorit i pojest kod skloništa “Kneževa voda” – Krenuo dalje šumom gore-dole i nakon 10km stao u Novom Zvečevom – nabio sam 11,9km jer sam tražio ima li života u mjestu jer sam trebao napunit mob i powerbank, a mjesto nema signala, kafića ni dućana – Sreo sam stariju gospođu i upitao jel mogu napunit mob i naravno da je rekla da mogu. Gospođa me upitala želim li kavu, a meni oči zasjale; nisam pio kavu od subote (dns utorak) Nakon nekih pol sata kaj sam bio tamo došao je njen muž i na kraju sam popio pivo, ponudili su mi tuš (valjda sam smrdio ) i jeo ručak s njima – jao kako mi je godio tuš jer se nisam prao 3 dana – Trail anđeli Ervin i Rada – Krenuo dalje, a put je o moj Bože. Toliko srušenog drveća i sve izgleda isto; da nisam imao aplikaciju po kojoj pratim CLDT izgubio bi se 100 puta – Nakon 5,4km sam stao jer je već bilo 19h – Utaborio se u šumi okružen crnogoricom – 22,9km u nogama – 309km CLDT-a #fyp



Pero Trut je mladi dečko koji je odlučio pješice krenuti putem Croatian Long Distance Traila, i bilježiti svoje pustolovine videima na TikToku i Instagramu, gdje ga prati više od 3700 ljudi. CLDT je nacionalna dugoprugaška staza dužine oko 2200 km koja povezuje četiri krajnje točke Hrvatske. Podijeljena na tri sekcije, staza prolazi kroz divljinu, krš i povijesne puteve, a za Thru-hike je u prosjeku potrebno 100 dana. Više od pola rute prati službene staze Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), čiji volonteri održavaju skloništa ključna za sigurnost. Navigacija se vrši putem FarOut aplikacije, a hodači se moraju držati Leave No Trace principa. Kreće se od Iloka pa sve do Prevlake (ili obratno).