Ako je i od politike – dosta je

Splitski izbori : Kampanja je bila mlaka i neupečatljiva sve do navodne seksualne afere, no čak i ona nije utjecala na malu izlaznost. Ako je pak nešto u kampanji bilo dobro, to je činjenica da su se svi relevantni kandidati ipak bavili konkretnim gradskim problemima

Dan antifašističke borbe : Odličan govor Tomaševića i standardno buđenje Milanovića iz nacionalističkog populizma uz dobar govor o nasljeđu hrvatskog antifašizma. Da zemlja ostalih 364 dana u godini izgleda kao 22. lipnja, bila bi puno modernija i ugodnija za razvoj društva.

Raskol u HOS-u : Nekoliko desetaka nekadašnjih pripadnika HOS-a odlučili su osnovati novu udrugu, distancirati se od Marka Skeje i fabriciranog desetog travnja te ponuditi donekle upristojeno lice revizionističkog pravaštva.

Novi gradonačelnik Beograda : S jedne strane priče o posvećenosti lokalnoj zajednici, s druge simbioza s krupnim kapitalom, a s treće simpatije prema četničkom pokretu. Ukratko, iz lošeg u gore.

Ukrajina : Ukrajinci su počeli s gerilskim akcijama i likvidirali proruskog čelnika Hersona, mir se još nigdje ne nazire, rat je ključna tema na sastanku zemalja G7 i NATO-a, sve su veće napetosti između Litve i Rusije…

Koronavirus : svijet je umoran i pogubljen od svega, realnih prognoza nema i očito sve ide ka tome da se realno digne ruke od bilo kakvog otpora pandemiji

EU i zapadni Balkan : Nema konkretne odluke, no ostaje nada za proširenjem, ponajprije za Crnu Goru. BiH dobila ozbiljnu pažnju, što je svakako napredak.

Zabrana pobačaja u SAD-u : konzervativni pokret uspio je u svojim višegodišnjim retrogradnim nastojanjima. Jednom izborena prava nisu zauvijek zagarantirana. Definitivno živimo u dobu povratka konzervativizma i religijskog fanatizma

Napad iz mržnje u Oslu – ovog puta prema LGBT populaciji i od strane islamskog fanatika. S druge pak strane, u Sarajevu je u karnevalskoj atmosferi održan treći po redu Pride, ali uz jak otpor funkcionera Stranke demokratske akcije

Dragan Markovina ponovno izdvaja najvažnije događaje iz upravo proteklog tjedna (za dobro jutro, uz kavicu), za Telegram