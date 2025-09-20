Tjedni skener: Sloboda govora na udaru u SAD-u, sankcije Izraelu i Eurosong pod upitnikom - Monitor.hr
Trump, suze i Eurosong: svijet na probi generalke za kaos

Tjedni skener: Sloboda govora na udaru u SAD-u, sankcije Izraelu i Eurosong pod upitnikom

  • Mediji u SAD-u pod pritiskom zbog Charlieja Kirka: Kimmel cenzuriran – ABC ukinuo emisiju Jimmyja Kimmela jer se rugao Trumpu, pod izlikom da se izrugivao Kirkovoj smrti. Washington Post maknuo kolumnisticu zbog kritike Kirku, a Trump podnio tužbu od 15 mlrd. $ protiv New York Timesa, ali je odbačena jer je “predugačka”…
  • Trump proglasio Antifu terorističkom organizacijom i najavio uredbu protiv “govora mržnje”
  • Trump posjetio Veliku Britaniju: rijetka čast, kraljevski prijem, paunarenje u odjeći, prepeličja jaja, vožnja u kočijama… dogovorio milijardi dolara ulaganja sa Starmerom, navodna politička korist za obojicu
  • EU sankcije Izraelu: Europska komisija – zaključila da izraelske akcije u Gazi nisu u skladu s moralom, iz Izraela prijete odmazdom
  • Prosvjedi u Francuskoj: Pola milijuna ljudi na ulicama – protiv rezova socijalnih naknada i mjera štednje od 44 mlrd. €… Novi premijer u problemu zbog deficita u BDP-u od 114 posto
  • Eurosong pod upitnikom: Irska, Nizozemska, Slovenija, Belgija, Španjolska traže izbacivanje Izraela, inače bojkotiraju natjecanje, spominje se mogućnost da Izrael nastupi pod “neutralnom zastavom”…

23.08. (16:00)

Ako je i od politike – dosta je

Tjedni skener: Od Trumpovih čistki do crvene točke u svemiru

  • Trump otpušta šeficu statistike – proglasio brojke o radnim mjestima “bullshitom” i izbacio šeficu Ureda za statistiku rada, optuživši je za sabotažu.
  • Zid prema Meksiku – sada i crn – Trump traži da se ograda oboji crno jer će biti vruća na suncu pa će se teže penjati.
  • Trump, Putin i Zelenski – sastanak u najavi – Trump se hvali da približava pregovore o Ukrajini, ali mnogi sumnjaju da to radi zbog mira, a ne Nobelove nagrade.
  • Izrael najavljuje zauzimanje Gaze – Netanyahu odobrio novu ofenzivu, dok Hamas prihvaća prijedlog o 60-dnevnom primirju; broj civilnih žrtava šokantno visok.
  • Glad u Gazi proglašena službeno – UN-ov IPC potvrdio stanje gladi za pola milijuna ljudi, četvrti put u 20 godina da je izrečena takva procjena.
  • Dodik ostaje bez funkcije – Sud BiH potvrdio smjenu nakon pravomoćne osude; Dodik se busa u prsa, pjeva na skupovima i prijeti referendumom.
  • Nemiri u Srbiji – prosvjedi traju mjesecima, Brnabić optužila da je pad nadstrešnice bio “planirana diverzija”, Vučića na tribinama izvrijeđale Delije.
  • Češka politička groteska – zastupnica iz Babiševe stranke pokušala unajmiti ubojicu da smakne psa; Babiš odmah krenuo u kampanju sa psima u prvom planu.
  • Crvena točka u svemiru – ALMA teleskop otkrio misteriozni objekt u galaksiji NGC 4945, možda posve novu vrstu svemirskog fenomena, nazvan Punctum.

22.02. (13:00)

Novo jutro, isti problemi – samo skuplji

Tjedni skener: Svijet na repeat – stara pravila, novi kaos

  • Ukrajinski rašomon: Veliki deal ili samo predstava? Nije kraj svijeta, samo preuređenje
    ➡ SAD i Rusija pregovaraju o Ukrajini – bez Ukrajine.
  • Trumpov zabavnik: Leteće žarulje i skupe gumice – Nova pravila, ista ludost
    ➡ Trump mijenja propise o rasvjeti i avionima, ali inflacija mu nije kriva.
  • Papa Franjo: Bitka s bolešću i tradicijom – Bijeli dim – ali ne još
    ➡ Papa hospitaliziran, Vatikan priprema protokol za moguću konklavu.
  • Njemački izbori: Kad car Vilim I. diktira tempo – Demokracija na njemački pogon – trenutno u kvaru
    ➡ Zastoj izbora zbog zakona iz 1871. godine (!).
  • Austrijski šok: Teror u Villachu – Napad, strah i politički obračuni
    ➡ Napadača zaustavio drugi Sirijac – dostavljač.
  • Bliski istok: Zamjena talaca u grotesknoj atmosferi – Kada su otmice postale organiziranije od diplomacije
    ➡ Hamas vraća taoce s poklon-vrećicama i mikrofonima (!).
  • Trumpove carine: Vrijeme za zlatne čarape – Papir gubi vrijednost, zlato ne
    ➡ Investitori bježe u zlato zbog straha od trgovinskih ratova.

16.11.2024. (15:00)

Kad čudaci preuzimaju stvari

Tjedni skener: Događaji koji bi se mogli nazvati komedijom, da nisu stvarnost

  • Trumpova administracija: Elon Musk na čelu ministarstva učinkovitosti, Robert F. Kennedy kao ministar zdravstva poznat po antivakserskim stavovima, Pete Hegseth, konzervativni komentator, kao ministar obrane.
  • Političko iskustvo u manjku: Tulsi Gabbard, bivša demokratkinja, postaje šefica obavještajne službe, dok je Marco Rubio novi državni tajnik s kontroverznim stavovima o Rusiji i Ukrajini.
  • Europske burze padaju: Trumpova pobjeda podigla američki S&P 500 na rekordne razine, dok europske burze zaostaju više nego u 30 godina.
  • Rat u Ukrajini: Trumpovi savjetnici predlažu zamrzavanje rata i ustupke Rusiji, dok Ukrajinci gube strpljenje, a Rusi suočavaju inflaciju i rast cijena hrane.
  • Njemačka politička drama: Vlada pada, izbori zakazani, a desnica i populisti jačaju dok bivši saveznici gube podršku.
  • Španjolske oluje: Malaga i Valencia suočene s poplavama i evakuacijama, dok se cikloni neumoljivo nastavljaju.
  • Izraelsko-palestinski sukob u Europi: Prosvjedi eskalirali u sukobe u Amsterdamu, a EU razmatra prekid političkih veza s Izraelom.
  • Skandali u crkvi: Nadbiskup Canterburyja podnio ostavku zbog prikrivanja zlostavljanja u kršćanskim kampovima.
  • Mussolini počasni građanin: Grad Gorizia odbio ukloniti titulu fašističkom vođi pod izlikom otpora kulturi otkazivanja.
09.11.2024. (17:00)

Ponekad čak ni blato ne ispire grijehe

Trumpova pobjeda obilježila tjedan, tu je i njemačka vlada pred raspadom, kao i kaos u Srbiji

  • Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću
    • Trump postao predsjednik nakon što je izgubio reizbor, prvi takav slučaj nakon Grovera Clevelanda.
    • Proslava među njegovim pristašama uključuje investiciju od 100 milijuna dolara od Elona Muska.
    • Europa i NATO s oprezom čestitali, zabrinuti zbog mogućeg približavanja Trumpa Putinu.
  • Kaos u Srbiji zbog urušavanja nadstrešnice
    • Nesreća u Novom Sadu odnijela 14 života; bijes građana zbog povezanosti obnove s Vučićevim saveznicima.
    • Prosvjedi eskalirali u nasilje, vandalizam i sukobe s policijom.
  • Politički potres u Njemačkoj
    • Raspad semafor-koalicije nakon što je Scholz smijenio ministra financija Lindnera.
    • Najavljena mogućnost ranijih izbora zbog novih političkih previranja.
  • Bijes građana prema španjolskom državnom vrhu
    • Španjolski kralj i premijer zasuti blatom nakon posjete područjima pogođenim poplavama.
  • Sjevernokorejska vojska u Ukrajini
    • Potvrđeno prisustvo sjevernokorejskih vojnika koji surađuju s ruskim snagama u borbi protiv Ukrajinaca.
  • Tijesna pobjeda Maie Sandu u Moldaviji
    • Sandu ponovno izabrana kao predsjednica unatoč žestokoj ruskoj osudi.
  • Trumpova pobjeda potaknula rast burzi
    • Američke burze doživjele rekorde, dok je dolar ojačao; naftne cijene također u porastu.
  • Problemi u Nissanovoj tvornici
    • Japanski proizvođač automobila najavio otpuštanja zbog loših poslovnih rezultata.
  • Stroža regulacija društvenih mreža za djecu
    • Australija i Norveška planiraju uvesti dobna ograničenja za korištenje društvenih mreža, zabrinute zbog utjecaja na mlade.
02.11.2024. (14:00)

Tjedan kada je svijet izgubio kompas

Tjedan katastrofa: od poplava u Španjolskoj do turbulencija na Bliskom istoku i u autoindustriji

Najvažniji događaji koji su obilježili tjedan:

  • Bliski istok
    • Izrael je napao vojne ciljeve u Iranu u tri vala, kao odgovor na ranije napade na Izrael.
    • Naim Kasim imenovan je vođom Hezbolaha nakon smrti Hasana Nasralaha.
    • Izraelski parlament zabranio je rad UNRWA agenciji unutar Izraela, što bi moglo utjecati na milijune palestinskih izbjeglica.
  • Superizborni vikend
    • U Gruziji pobjedu je ostvarila stranka Gruzijski san, unatoč tvrdnjama o izbornoj manipulaciji.
    • Bugari su sedmi put u četiri godine birali novu vladu, a Japan je također izgubio stabilnost vladajuće stranke.
    • Urugvajci će se suočiti s drugim krugom predsjedničkih izbora, nakon što nijedan kandidat nije osvojio većinu glasova.
  • Španjolske poplave
    • Stotine poginulih u katastrofalnim poplavama u jugoistočnoj Španjolskoj; Valencia i okolica paralizirane, broj stradalih raste.
  • Sjeverna Koreja
    • Testirana nova interkontinentalna balistička raketa (ICBM) koja bi mogla dosegnuti SAD.
  • Rusko-ukrajinski sukob
    • Pregovori Kijeva i Moskve o smanjenju napada na energetske objekte, posrednik je Katar.
  • Volkswagen u krizi
    • Zbog neuspjeha s električnim vozilima, Volkswagen će zatvoriti tri tvornice u Njemačkoj i otpustiti radnike.
  • Europska “CIA”
    • EU razmatra osnivanje zajedničke obavještajne agencije, uz prijedlog bivšeg finskog predsjednika Saulia Niinistöa.
  • Švicarska deflacija i jak franak
    • Švicarska se suočava s prijetnjom deflacije zbog prejakog franka, a centralna banka razmišlja o deviznim intervencijama kako bi spriječila gospodarsku nestabilnost.

28.09.2024. (18:00)

Svjetski tulum – nuklearne prijetnje, oluje i referendum o travi

Od zveckanja nuklearnim bojevim glavama do uragana koji briše sve pred sobom

  • Ruska nuklearna doktrina – Vladimir Putin unosi promjene u rusku nuklearnu politiku, prema kojoj će napad na Rusiju, čak i uz podršku nuklearne sile, biti tretiran kao zajednički napad, stvarajući novu napetu dinamiku u međunarodnim odnosima.
  • Ukrajinski zahtjevi za avionima – Volodimir Zelenski nastavlja diplomatski pritisak, tražeći dodatne borbene avione za Ukrajinu, uključujući američke F-16 i francuske Mirage 2000, što dodatno komplicira svjetske geopolitičke odnose.
  • Uragan Helena – Uragan 4. kategorije hara Floridom, s vjetrovima od 215 km/h i valovima do šest metara, uzrokujući masovne evakuacije i zatvaranja zračnih luka.
  • Sukobi na Bliskom istoku – Nakon napada Hezbolaha na Mossad, izraelska reakcija rezultira ubijanjem 19 osoba u Libanonu, dok napetosti na Bliskom istoku eskaliraju.
  • Švicarski referendum o bioraznolikosti – Švicarci su na referendumu odbacili inicijativu za još strože mjere zaštite okoliša, pokazujući da i najzelenije zemlje ponekad ne žele biti zelenije.
  • Nestanak Danke Ilić – Tragedija iz Srbije s nestankom dvogodišnje djevojčice ponovno je aktualna nakon podizanja optužnice protiv dvojice osumnjičenih za njezino ubojstvo.
  • Nova najmanja država na svijetu – Albanski premijer Edi Rama najavljuje osnivanje nove “bektašijske” države koja će promicati tolerantnu verziju islama.
  • Problemi Olafa Scholza – Njemački kancelar suočava se s krizom u bankarskom sektoru zbog neprijateljskog preuzimanja Commerzbanka od strane talijanskog UniCredita.
  • Europski ‘Sueski kanal’ – Projekt Seine-Nord kanala između Francuske, Belgije i Nizozemske uklonit će milijun kamiona s cesta i ubrzati trgovinu, a planiran je dovršetak do 2030. godine.
04.07.2022. (14:00)

Ukratko, niste ništa propustili

Pregled tjedna by Dragan Markovina

  • Postizborni tjedan u Splitu – Nikad gori rezultat HDZ-a uz nepopravljivi optimizam i sveprisutnost Zorana Đogaša na webu i standardni repertoar desničarske kampanje
  • Borjana Krišto – Čovićevo kandidiranje nekog novog čovjeka koji ne izaziva odium u bošnjačkoj i građanskoj javnosti. Umjesto toga, on kao nije kandidirao sebe, ali jeste Borjanu Krišto, vlastitu verziju Ane Brnabić, koja je desetljećima u vrhu HDZ-a i državne politike. Ako pobijedi odlično, a ako izgubi, za Čovića još i bolje
  • Demonstracije u Sj. Makedoniji – konzervativaca i nacionalista koji traže da se prestane popuštati Bugarskoj i vide daljnje kompromise kao put prema asimilaciji. Što bi sve bilo u redu da nisu bili dugo na vlasti, da njihov čelnik nije praktično pobjegao iz zemlje i da je Makedonija zahvaljujući tom dobu počela živjeti u nekakvoj vrsti mitološke kič-fantazije, vidljive na spomeničkoj baštini
  • Turska, Švedska i Finska – Turska je pak skinula veto na ulazak Švedske i Finske u NATO, dobivši za to podršku za nastavak istog odnosa prema Kurdima i njihovim političkim zahtjevima. Ukratko. Sve se mijenja, da bi sve ostalo isto.
  • Devet godina u EU – Proces će biti zaokružen uvođenjem eura i ulaskom u Schengen, a onda ćemo se naći pred pitanjem kamo dalje. Jedino mjesto na kojem Hrvatska može biti relevantna jeste regija, ali je to nemoguće dok se ne odmakne od devedesetih, na što očito nitko nije spreman. Ipak, članstvo nam koristi
  • Hrvatske željeznice – Za potvrdu dubinske zaostalosti po mnogim pitanjima, dovoljno je pogledati stanje u Hrvatskim željeznicama, koje su upravo uvele izravan sezonski vlak iz Osijeka prema Splitu, a koji pak putuje beskrajno dugo, toliko dugo da bi kondicionirani biciklist brže.
  • Istraživanje o odnosu prema religiji – društvo je puno religioznije pri izjašnjavanjima nego u stvarnosti te da činjenica da se netko smatra vjernikom ne znači da je spreman slijediti crkvu u političkim zahtjevima
  • Presuda protiv Nove TV – zbog toga što je objavila svjedočenje žene koja je prijavila nasilje. Iako je to svjedočenje bilo u interesu javnosti. Zastrašujuće je zapravo koliko su ljudi koji bi trebali činiti elitu društva temeljito politički i građanski nepismeni.
  • Vaterpolisti – Vaterpolska reprezentacija Hrvatske kao da je potrošila svu energiju u četvrtfinalnom srazu sa Srbijom, nakon čega je glatko poražena od Španjolske u polufinalu te nešto neizvjesnije od Grčke u borbi za broncu. No, bez obzira na to, za vaterpolo straha nema, jer je očito kako je smjena generacija izvedena uspješno.

Dragan Markovina za Telegram

27.06.2022. (12:00)

Loša vijest (i još sve puta šest)

Pregled tjedna Dragana Markovine

  • Splitski izbori: Kampanja je bila mlaka i neupečatljiva sve do navodne seksualne afere, no čak i ona nije utjecala na malu izlaznost. Ako je pak nešto u kampanji bilo dobro, to je činjenica da su se svi relevantni kandidati ipak bavili konkretnim gradskim problemima
  • Dan antifašističke borbe: Odličan govor Tomaševića i standardno buđenje Milanovića iz nacionalističkog populizma uz dobar govor o nasljeđu hrvatskog antifašizma. Da zemlja ostalih 364 dana u godini izgleda kao 22. lipnja, bila bi puno modernija i ugodnija za razvoj društva.
  • Raskol u HOS-u: Nekoliko desetaka nekadašnjih pripadnika HOS-a odlučili su osnovati novu udrugu, distancirati se od Marka Skeje i fabriciranog desetog travnja te ponuditi donekle upristojeno lice revizionističkog pravaštva.
  • Novi gradonačelnik Beograda: S jedne strane priče o posvećenosti lokalnoj zajednici, s druge simbioza s krupnim kapitalom, a s treće simpatije prema četničkom pokretu. Ukratko, iz lošeg u gore.
  • Ukrajina: Ukrajinci su počeli s gerilskim akcijama i likvidirali proruskog čelnika Hersona, mir se još nigdje ne nazire, rat je ključna tema na sastanku zemalja G7 i NATO-a, sve su veće napetosti između Litve i Rusije…
  • Koronavirus: svijet je umoran i pogubljen od svega, realnih prognoza nema i očito sve ide ka tome da se realno digne ruke od bilo kakvog otpora pandemiji
  • EU i zapadni Balkan: Nema konkretne odluke, no ostaje nada za proširenjem, ponajprije za Crnu Goru. BiH dobila ozbiljnu pažnju, što je svakako napredak.
  • Zabrana pobačaja u SAD-u: konzervativni pokret uspio je u svojim višegodišnjim retrogradnim nastojanjima. Jednom izborena prava nisu zauvijek zagarantirana. Definitivno živimo u dobu povratka konzervativizma i religijskog fanatizma
  • Napad iz mržnje u Oslu – ovog puta prema LGBT populaciji i od strane islamskog fanatika. S druge pak strane, u Sarajevu je u karnevalskoj atmosferi održan treći po redu Pride, ali uz jak otpor funkcionera Stranke demokratske akcije

Dragan Markovina ponovno izdvaja najvažnije događaje iz upravo proteklog tjedna (za dobro jutro, uz kavicu), za Telegram

20.06.2022. (09:00)

Svega je tu bilo

Pregled tjedna Dragana Markovine

  • Tzv. seks-afera – Luka Baričić, gradski vijećnik stranke Centar, je naivno upao u navlakušu na Tinderu, tamo je pokušavao sve ne bi li se susreo s jednom od dvije nepostojeće sestre iz Beograda, od kojih je jedna još uvijek maloljetna, u čitavu priču je periferno uvukao i Bojana Ivoševića i onda su igre počele u kojima je raznorodna koalicija krenula u moralno zgražavanje. Stvarna pitanja – što je konkretno javni interes u objavljivanju prepiske s nepostojećim osobama i kako je novinar Večernjeg lista došao do čitave prepiske se nije uspijevalo probiti pokraj zgražanja i trijumfalizma
  • Veliko ništa u Bruxellesu – Charles Michel je slavodobitno zaključio kako su bosanskohercegovački politički lideri potpisali deklaraciju o ispunjavanju obaveza na europskom putu Bosne i Hercegovine. Iako se realno nisu obavezali na ništa, niti potpisali nešto što već nisu nebrojeno puta potpisali
  • Vandalizam na Partizanskom groblju – u Mostaru je preko noći razbijeno svih 700 ploča s imenima poginulih partizana, na Partizanskom groblju, remek-djelu Bogdana Bogdanovića. Ono što je nedvojbeno jeste društveni ambijent u kojem se to dogodilo. U tom dijelu grada, u kojem se nalazi Partizansko groblje, HDZ na vlasti već više od trideset godina, da još uvijek četiri ulice nose imena po ustaškim ministrima i zločincima
  • Ukrajina pred statusom kandidata – Simbolički je to čin, bez ikakvih konkretnih rokova, ali stoji primjedba da se ovime zakidaju zemlje regije, među njima i Bosna i Hercegovina, čega su unutar Europske unije itekako svjesni i očito pokušavaju diplomatskim aktivnostima to pitanje nekako sanirati
  • Dodik u Rusiji – da Putin nije napao Ukrajinu malo falilo da secesionizam Republike Srpske postane uz pomoć Rusije stvaran, što se na svu sreću nije dogodilo. Niti će.
  • Slučaj Dumbović, priča o prosječnom hrvatskom biraču – Priča je to o pogodovanjima, o korištenju javnih resursa i namještanju poslova, ali i puno više od toga, priča je to o prosječnom hrvatskom biraču koji nepogrešivo podržava ovakvu praksu, bez imalo svijesti da je riječ o njegovim novcima
  • Navijači pušteni iz pritvora – kad je postignut glavni cilj, da se ne problematizira sukob policije i navijača Hajduka na autocesti i korištenje bojnih metaka, iz istražnog su zatvora pušteni preostali uhićeni
  • Maja Sever i Julian Assange – u istom tjednu u kojem je Europska federacija novinara dobila novu čelnicu, našu Maju Sever, prepoznavši njen ogroman javni angažman na polju zaštite profesije i građanskog aktivizma u cjelini, Velika Britanija je odlučila da Julian Assange može biti izručen SAD-u

Najvažnije iz proteklog tjedna odabrao i opširnije komentirao i akcentirao Dragan Markovina na Telegramu

02.05.2022. (09:00)

Always look on the dark side of life

Pregled tjedna Dragana Markovine

  • Rekonstrukcija Vlade – Plenković u paketu zamijenio troje ministara, ponajprije zbog afera. Slabe Vlade, jakog premijera koji je upravo postao najdugovječniji premijer u suvremenoj Hrvatskoj
  • Milanovićeva Finska – Milanović nas je zabavljao tragikomičnim verbalnim obračunom s Finskom i s NATO-om
  • Četvrta gardijska i Bljesak – vidjeli smo i na primjeru obilježavanja Bljeska da su ikakve naznake izgradnje zajedničke kulture sjećanja Hrvata i Srba još uvijek nemoguće. Kao što će i biti, dok god rat bude legitimacija za društvenu promociju
  • Spomenik Holokaustu i žrtvama ustaškog režima – uz dobar govor Tomislava Tomaševića otvoren spomenik koji je nazvan spomenikom žrtvama Holokausta i ustaškog režima. Kompromisno i loše, ali bolje od izvorne zamisli
  • Godišnjica smrti Ivice Račana – O Račanu se sada gradi mit, kao i o Tuđmanu, a činjenica je da je upravo on odveo SDP s ljevice i prokockao priliku da dubinski reformira zemlju i razgradi tuđmanizam do kraja. Što opet ne znači da nije bio neusporedivo bolji političar od njegovog nasljednika na čelu partije i drugog premijera iz te stranke
  • Supetar – Da su u SDP-u, od Račana, preko Milanovića na dalje, svi branili javni interes na način na koji ga brani supetarska načelnica Ivana Marković, živjeli bismo u puno boljoj zemlji
  • Prosvjed Saveza samostalnih sindikata Hrvatske – Još jedna posljedica Tuđmanovog doba i Račanovog odlaska s ljevice jeste i marginalizacija radničkog pokreta koji je odavno razbijen i nerelevantan
  • Nova vlada u Crnoj Gori – Crna Gora je pak dobila novu, ovog puta manjinsku Vladu, na čelu s Dritanom Abazovićem
  • Reforma Europske unije – plenarna skupština Konferencije o budućnosti Europe donijela 325 prijedloga za reformu EU-a
  • Ukrajina – Rat u Ukrajini se, očekivano i tužno, nastavlja daljnjom agresijom. A kraj se ne nazire skoro
  • Ivica Osim – Iz Sarajeva je stigla tužna vijest o smrti Ivice Osima, legendarnog nogometaša i trenera Željezničara te izbornika Jugoslavije sa Svjetskog prvenstva u Italiji

Popisao Dragan Markovina za Telegram