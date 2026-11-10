Tko je Benjaman Kyle? Misterij čovjeka bez prošlosti koji vješto manipulira u sadašnjosti - Monitor.hr
Danas (23:00)

Možda je zaboravio tko je, ali je zamaptio sve trikove

Tko je Benjaman Kyle? Misterij čovjeka bez prošlosti koji vješto manipulira u sadašnjosti

Dokumentarna serija “Mnogo života Benjamana Kylea” istražuje zagonetan slučaj čovjeka pronađenog s amnezijom, no istraga ubrzo otkriva mrežu laži, mafijaške veze i neriješene zločine. Je li on žrtva ili vješt manipulator? Priča zvuči kao početak napetog holivudskog trilera: 2004. godine, iza kontejnera restorana brze hrane u Georgiji, pronađen je gol, bez svijesti i bez ikakvih dokumenata. Čovjek se nije sjećao ničega – ni svog imena, ni prošlosti, ni kako je ondje dospio. Serija vješto gradi napetost, a sam Kyle, isprva simpatičan i ranjiv, postaje nepredvidljiv i neprijateljski nastrojen prema ekipi koja mu pokušava pomoći. Magnet


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09.11.2025. (19:00)

Da se odjednom poželiš putovanja vlakom (dok se ne sjetiš naših željeznica)

Rašeta o seriji ‘Vlakom oko svijeta’: Baldrick na pravom kolosijeku

Čekaj, čija je to faca, pitamo se dok gledamo čovjeka koji najavljuje nešto o čemu dobar dio čovječanstva može samo sanjati – putovanje vlakom od Alpa do Anda? Phileas Fogg naših dana? Alzheimer koji čuči u nama onemogućuje nam da se sjetimo pa uz pomoć interneta otkrivamo: dragi moj Watsone, pa to je Baldrick iz “Crne Guje”! BBC-jeve vedete putuju kao haerteovci – HRT je postao gigantska logistika za putovanja svojih zvijezda, kojima se, kad god im se dupe zaželi puta, Prisavlje posveti ispunjenju želje, samo da ne talasaju… Sedamdesetdvogodišnjak čilo ulazi i izlazi iz vlakova te istražuje povijest i kulturu područja kroz koja putuje, približavajući gledateljima običaje i tradicije koji tim mjestima daju identitet. Boris Rašeta za Novosti izdvaja što je pogledao na TV-u prije koji tjedan.

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30.06.2025. (16:00)

Ispričali su samo ono što im ide u prilog

Rašeta: Ima li pilota u Afganistanu?

Seriju “American Manhunt: Osama bin Laden” – dokumentarni projekt koji rekonstruira potjeru za Osamom bin Ladenom nakon napada 11. rujna 2001. – publika je izvrsno primila. Dramatična, atraktivna montaža u kojoj nema dugih tonova, a kadrovi su sami po sebi spektakularni, može biti uzor našim dokumentaristima. Ipak, ima i nedostataka: gotovo uopće ne spominju američku potporu mudžahedinima u Afganistanu tijekom sovjetske okupacije. Fokalna točka je teroristička prijetnja i potraga za bin Ladenom, ali serija ne istražuje šire geopolitičke uzroke događaja koji su promijenili svijet. Boris Rašeta osvrće se i na ostalo što se nedavno moglo (ili može) pogledati na TV-u, za Novosti.

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07.03.2025. (11:00)

Koja li je tajna zdrave kose?

Mi volimo Meghan: Vojvotkinja od Delulua

Nema drugih riječi kojima bi se opisao novi Netflixov show With Love, Meghan, u kojem Meghan Markle ili Meghan, vojvotkinja od Sussexa, kroz osam epizoda proživljava svoj delulu moment u kojem kriminalno neuvjerljivo izigrava supersposobnu kućanicu koja drži sva četiri zida kuće. Uglavnom, Meghan nema pojma što radi. U kuhinji se snalazi taman toliko koliko biste očekivali od nekog tko u njoj nije proveo više od tjedan dana – koliko se vjerojatno i pripremala za ovu prometnu nesreću od emisije.

Njeni trikovi uključuju budalaštine koje kao da su izašle iz Đurinih kućnih čarolija, pa na momente djeluje kao da se netko zajebava s njom dok mi u čudu gledamo seriju bizarnih skečeva. Ukratko, ovo je kulinarska emisija žene koja ne zna kuhati u kojoj u goste zove prijatelje koji joj to nisu. Ovo je uprizorenje psihičkog sloma. Ovo je Shutter Island s Meghan. Hrvoje Marjanović za Index. Komentiraju je i na Kokošinjcu.

10.02.2025. (16:00)

I 'Svi su sve znali'

‘Diddyjev pad’ – mučna dokuserija koja otkriva nove detalje o Diddyjevu nasilju i kriminalu

U dokuseriji se otkrivaju neki incidenti koji dosad nisu bili poznati ili barem nisu bili naširoko poznati. Od toga da je Diddy, čini se, zataškao i mitom umanjio svoju ulogu u pucnjavi u newyorškom klubu, preko silovanja djevojke svojeg suradnika i prijetnji novinarki jednog časopisa, pa sve do toga da je Combs još krajem osamdesetih, dok još nije bio ni moćan ni bogat, nego student, zlostavljao svoje partnerice jer je viđen kako na faksu remenom mlati svoju djevojku. Serija je bez ikakve sumnje važna, premda bi, kao i u slučaju mnogih takvih, možda mogla doći malo ranije, a ono što u njoj posebno upada u oči jest razlog iz kojeg su mnogi svjedoci, pa i žrtve, progovorili tek sada. Zrinka Pavlić za tportal.

22.01.2025. (18:00)

Napokon da ukažu i na tu vrstu zagađenja

Prst u oko: Nova dokumentarna serija o vizualnom zagađenju u javnom prostoru

Dokumentarni serijal ‘Prst u oko‘, koji se od večeras prikazuje na prvom programu HRT-a srijedom od 20:15, aktualizira temu vizualnog zagađenja propitujući koliko je ono promijenilo lica gradova i utjecalo na gubitak identiteta, te kako borba za pažnju utječe na kvalitetu života u hrvatskim gradovima. Kroz šest epizoda ‘Prsta u oko’ vodi nas voditelj Daniel Bilić koji će u razgovoru s profesionalcima iz različitih područja koji se bave javnim prostorom, arhitektima, urbanistima, oglašivačima, dizajnerima, psiholozima, psihijatrima, neurolozima, sociolozima, filozofima, povjesničarima umjetnosti i grafiterima, pokušati ukazati na fenomen vizualnog zagađenja. Pretjerano oglašavanje, ilegalno grafitiranje, pretjerana signalizacija, amatersko oglašavanje na ulicama i institucijama, samo su neke teme koje će se obraditi. tportal

24.06.2024. (16:00)

Dosta je bilo pogrešnog učenja

Rašeta o seriji Partizani: U jednom gradu pola srednjoškolaca misli da je Hrvatska izgubila Drugi svjetski rat. Zato nam treba ova serija

“Partizane” u Hrvatskoj nitko nije htio producirati a vjerojatno neće ni reemitirati, ako to ne učini Klasik TV. Unatoč tome što je napravio dvije odlične serije – “Hrvatsko proljeće” i “NDH” – Hrvoje Klasić na Prisavlju nema prođu. Povjesničari vele da je zadnji doktorat o Holokaustu i ustaškim zločinima obranjen prije nekih 15 godina. Rezultat? Prema jednoj anketi, čak i u Varaždinu više od polovine srednjoškolaca misli da je Hrvatska izgubila Drugi svjetski rat. Klasić je snimio čak 30 povjesničara i u vrlo kratkom roku montirao odličnu seriju, s puno dobre arhivske slike (koju Prisavlje papreno naplaćuje). Boris Rašeta za Novosti donosi i pregled ostalog što se da i ne da pogledati na TV-u.