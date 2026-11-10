Možda je zaboravio tko je, ali je zamaptio sve trikove
Tko je Benjaman Kyle? Misterij čovjeka bez prošlosti koji vješto manipulira u sadašnjosti
Dokumentarna serija “Mnogo života Benjamana Kylea” istražuje zagonetan slučaj čovjeka pronađenog s amnezijom, no istraga ubrzo otkriva mrežu laži, mafijaške veze i neriješene zločine. Je li on žrtva ili vješt manipulator? Priča zvuči kao početak napetog holivudskog trilera: 2004. godine, iza kontejnera restorana brze hrane u Georgiji, pronađen je gol, bez svijesti i bez ikakvih dokumenata. Čovjek se nije sjećao ničega – ni svog imena, ni prošlosti, ni kako je ondje dospio. Serija vješto gradi napetost, a sam Kyle, isprva simpatičan i ranjiv, postaje nepredvidljiv i neprijateljski nastrojen prema ekipi koja mu pokušava pomoći. Magnet