Kada tipkovnica postane oružje

Nema drugih riječi kojima bi se opisao novi Netflixov show With Love, Meghan, u kojem Meghan Markle ili Meghan, vojvotkinja od Sussexa, kroz osam epizoda proživljava svoj delulu moment u kojem kriminalno neuvjerljivo izigrava supersposobnu kućanicu koja drži sva četiri zida kuće. Uglavnom, Meghan nema pojma što radi. U kuhinji se snalazi taman toliko koliko biste očekivali od nekog tko u njoj nije proveo više od tjedan dana – koliko se vjerojatno i pripremala za ovu prometnu nesreću od emisije.

Njeni trikovi uključuju budalaštine koje kao da su izašle iz Đurinih kućnih čarolija, pa na momente djeluje kao da se netko zajebava s njom dok mi u čudu gledamo seriju bizarnih skečeva. Ukratko, ovo je kulinarska emisija žene koja ne zna kuhati u kojoj u goste zove prijatelje koji joj to nisu. Ovo je uprizorenje psihičkog sloma. Ovo je Shutter Island s Meghan. Hrvoje Marjanović za Index. Komentiraju je i na Kokošinjcu.