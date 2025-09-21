Kada tipkovnica postane oružje
HBO serija ‘Najtraženiji: Haker tinejdžer’ portretira samodopadnog sociopata koji negira svoje zločine
Četverodijelna HBO Max serija „Most Wanted: Teen Hacker“ prati uspon i pad finskog hakera Juliusa Kivimäkija, kojeg je FBI proglasio jednim od najopasnijih na svijetu. Kroz svjedočanstva žrtava, stručnjaka i samog Kivimäkija, gledatelji ulaze u um mladića koji je s lakoćom i bez kajanja izazivao globalne poremećaje. Serija istražuje kako kombinacija tehničkog znanja, socijalnog inženjeringa i potpune odsutnosti empatije može iz virtualnog svijeta preliti kaos u stvarni život. Rezultat je uznemirujući portret digitalne moći u pogrešnim rukama. Bug