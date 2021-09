Veliko čudilo

Goran Vojković komentira za Index slučaj puknuća cijevi vodovoda u Zagrebu i nevjerojatnu izjavu šefa Vodoopskrbe koji sve naziva “Božjom kaznom”: Zagreb se za vodovod zadužio već daleke 2007. godine, Zagrebački holding na Londonskoj burzi izdao 300 milijuna eura obveznica, obećavši da će tim novcem obnoviti i proširiti vodovod, kanalizaciju i plinsku mrežu. Novac je dobiven, novac je potrošen za plaće i tko zna što drugo, vodovod nije obnovljen, no, osim ponekog novinara, čini se da stvar nikoga nije previše zanimala. Infrastruktura je svo ovo vrijeme išla prirodnim tijekom – kada se nešto ne obnavlja, a na to se dodaje sve više objekata, onda dođe do točke kada sustav to više ne može izdržati.