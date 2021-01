Šatoraše smo već imali

I eto, država je pet dana nakon katastrofalnog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji napokon formirala krizni stožer i na njegovo čelo postavila Tomu Medveda, potpredsjednika Vlade i voditelja Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti. Netko zločest zaključit će da je to dobar potez: Medved će, kao bivši šatoraš iz Savske, makar moći osigurati šatore i plinske boce. “Bila je ovo godina demonstracija snage države… U ovim okolnostima pokazana je snaga države… Ovo je demonstracija snage države veća nego ikada do sada…”, hvalio se ovih dana premijer Andrej Plenković. Ako je itko u ovoj katastrofi “demonstrirao snagu”, onda to nije bila država, već društvo: građani, udruge, pojedinci, privatnici, volonteri, entuzijasti, novinari i mediji… piše kritičar vlasti Tomislav Klauški za 24 sata.