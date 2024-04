Tvrda kohabitacija i druge priče

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić je u današnjoj Nedjeljom u 2 komentirao, između ostalog, moguće okupljanje na desnici, te zašto Most ne želi s Domovinskim pokretom. Smatra kako je HDZ tempirao izbore onako kako njima najviše odgovara. No, kaže da bi 12. svibnja bio najbolji datum izbora, jer će umirovljenici na mirovini u svibnju dobiti zaostatke povećanja mirovina. Naravno, to bi odgovaralo vladajućima. Naglasio je kako će Domovinski pokret imati sigurno koalicijske partnere. Smatra da bi s Mostom osvojio 35 mandata, no oni njima očito nešto zamjraju, kaže. U Istanbulskoj konvenciji najviše im smeta rodna ideologija. Premijeru zamjera njegovu privrženost Francuskoj. Gospodin Plenković je manje, više već bivši. Samo mu nitko to još nije rekao. HRT