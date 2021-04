Spomenički revizionizam

Podizanje spomenika Stafanu Lazareciću kolumnist opisuje riječima: Narodni heroji i sve što je vezano za antifašističku borbu sistematski su brisani sa ulica, kako bi ustupili mesto monarsima, kraljevima, carevima i knezovima. Oni koji su nam doneli prosvećenost, ravnopravnost, modernizaciju, industrijalizaciju, urbanizaciju, emancipaciju žena, prohodnost na socijalnoj lestvici, masovno opismenjavanje, obrazovanje dostupno svima, napredak, oni koji su nas izveli iz vekovne tame, zlopaćenja i zaostalosti – bačeni su u zaborav. Umesto zlih komunista i antifašista, sada slavimo one koji su večito živeli na grbači sopstvenog naroda, držeći ga u pokornosti i siromaštvu. A onda se pitamo kako smo stigli do autokratije i kako to da smo postali podanici. Izađite na ulicu, pa ćete videti, sve lepo piše na uličnim tablama, a vidljivo je i na spomenicima. Sami pali, sami se porobili. Piše Tomislav Marković za Al Jazeeru