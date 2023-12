A nije ni podstanarstvo toliko loša ideja

Odnos između upravitelja i suvlasnika često je napet. Svaka strana ima viđenje i svoj stav o određenom problemu ili koraku. Upravitelji bi voljeli da imaju veće ovlasti i da su suvlasnici aktivniji, a suvlasnici bi voljeli da upravitelji ‘riješe problem jučer’. No, to nažalost nije tako. Sve je za početak definirano ugovorima. Jednostavan odgovor bi bio ništa ne smije napraviti bez suglasnosti, upute ili naloga suvlasnika ako bi se striktno vodili zakonskim odedbama. Ono što upravitelj može napraviti na svoju ruku je recimo ako postoji potreba za saniranjem, poboljšicom ili slično, to ‘staviti’ suvlasnicima na pažnju, inicirati pokretanje ‘priče’ oko tog određenog problema, prikupiti saominicijativno neobvezujuće ponude, predložiti suvlasnicima eventualno povećanje pričuve da bi se taj određeni posao mogao servisirati i slično. Zgradonačelnik