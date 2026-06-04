Top 10 scena u kojima je smijeh iskren - Monitor.hr
Danas (13:00)

Jednom je tako prdnula da je uspjela i psa probuditi

Top 10 scena u kojima je smijeh iskren

Ovaj video kanala WatchMojo.com donosi top 10 nezaboravnih filmskih i televizijskih scena u kojima glumci nisu mogli izdržati, pa je njihov potpuno iskreni, nekontrolirani smijeh završio u finalnoj verziji. Od kultnog zatvaranja kutijice s ogrlicom u Zgodnoj ženi, preko bolne depilacije Stevea Carella u 40-godišnjem djevcu pa sve do urnebesnih improvizacija Robina Williamsa u Dobrom Willu Huntingu, video donosi neke od ikonskijih trenutaka u kojima su neplanirani hihot i kaos stvorili pravu filmsku čaroliju. Ponekad su za to krive improvizacije, a ponekad, vjerovali ili ne, probavne smetnje na setu…


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