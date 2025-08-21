Ako ništa, barem je val otkaza ostao stabilan
Top lista poslodavaca koji su ispustili radnu snagu
Prema podacima FINA-e, brojne velike kompanije izgubile su na stotine zaposlenih u protekloj godini. Najviše je pogođena Hrvatska pošta s oko 300 radnika manje, iako još zapošljava oko 8000 ljudi. Slijede Petrokemija s minusom od 280, Boxmark leather s 265, Atalian global services s 220 i DIV grupa s 210 otkaza. Sveukupno, radi se o najpoznatijim domaćim poslodavcima koji su redom bilježili ozbiljne odljeve radne snage, čime su se našli na neslavnoj listi deset najvećih gubitnika zaposlenika u 2024. godini. Danica