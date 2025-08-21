Ako ništa, barem je val otkaza ostao stabilan

Keith Rabois nedavno je komentirao kako su najveće tehnološke tvrtke prenapuhane i neproduktivne zbog prevelikog broja zaposlenih. Poručio je kako je krajnje vrijeme da se ponovno fokusiraju na to koliki je prihod po zaposleniku. On se izračunava tako da se godišnji prihod tvrtke podijeli s brojem zaposlenika. Kada se prihod po zaposleniku velikih tehnoloških tvrtki iz 2022. usporedi s onim iz 2018., jasno je zbog čega je početak ove godine obilježio val otpuštanja njihovih radnika, piše Business Insider. Amazon, Meta i Twitter su od 2018. godine intenzivno zapošljavali, no niti povećanje prihoda to nije moglo pratiti. Broj zaposlenika u Amazonu je sa 647 tisuća 2017. godine narastao na 1,5 milijuna prošle godine. U istom razdoblju je prihod po zaposleniku pao za 6,9 posto. Meta je svoju radnu snagu udvostručila, dok joj je prihod po zaposleniku pao za 14 posto. Taj je pad još izraženiji u Twitteru – gotovo 60 posto. Slobodna