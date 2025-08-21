Top lista poslodavaca koji su ispustili radnu snagu - Monitor.hr
Danas (18:00)

Ako ništa, barem je val otkaza ostao stabilan

Top lista poslodavaca koji su ispustili radnu snagu

Prema podacima FINA-e, brojne velike kompanije izgubile su na stotine zaposlenih u protekloj godini. Najviše je pogođena Hrvatska pošta s oko 300 radnika manje, iako još zapošljava oko 8000 ljudi. Slijede Petrokemija s minusom od 280, Boxmark leather s 265, Atalian global services s 220 i DIV grupa s 210 otkaza. Sveukupno, radi se o najpoznatijim domaćim poslodavcima koji su redom bilježili ozbiljne odljeve radne snage, čime su se našli na neslavnoj listi deset najvećih gubitnika zaposlenika u 2024. godini. Danica


Slične vijesti

10.05.2024. (12:00)

Nije u šoldima sve

Podaci istraživanja LinkedIna i Microsofta: 46% ljudi izrazilo želju za ostavkom na trenutnom poslu

Nakon masovnih otkaza, trenda koji je trajao tri godine, u kojem je oko 47 milijuna Amerikanaca napustilo svoja radna mjesta, stručnjaci su se nadali da će 2024. godina biti godina Velikog ostanka. Ali, situacija je drugačije. Naime, čak 46% ljudi je izrazilo želju da napusti svoje radno mjesto, što je za 6% više nego 2021. godine. Ove godine gotovo 85% stručnjaka razmišlja o traženju novog posla. Tri su glavna razloga za odlazak: izgaranje (burnout), nedostatak prilika za učenje i umjetna inteligencija. (Tportal)

16.02.2024. (09:00)

Traže se ljudi s drugačijom diplomom

U Njemačkoj traju valovi otkaza i potraga za stručnjacima odjednom

Čitav niz njemačkih tvrtki već ukida na tisuće radnih mjesta – ali istovremeno ne prestaje kuknjava kako „nedostaju stručnjaci“. Obrazloženje za otkaze je uvijek slično: „opći okviri gospodarenja su se promijenili“. Tvrtke i čitave industrijske grane se moraju promijeniti ako žele ostati konkurentni. S jedne strane su tu i troškovi energije koja je u Njemačkoj sve skuplja, a tu je i politika koja traži klimatski neutralnu proizvodnju. Sve to traži i drugačiju stručnost, sposobnosti i tehnološku spremu zaposlenih. Kako se čitavim tehnološkim rješenjima – kao što su motori s unutarnjim sagorijevanjem više ne proriče nekakva budućnost, tako su i stručnjaci s tih područja postali višak. No istovremeno se upravo panično traže stručnjaci koji će naći odgovor i tehnološka rješenja budućnosti, od umjetne inteligencije do tehnologije vodika. DW

05.04.2023. (09:00)

Malo su se preračunali...

Što je uzrok masovnih otkaza u Meti, Twitteru, Googleu

U pandemiji na vrhu, sada na dnu - Tehnološke tvrtke masovno otpuštaju i tome se ne nazire kraj

Keith Rabois nedavno je komentirao kako su najveće tehnološke tvrtke prenapuhane i neproduktivne zbog prevelikog broja zaposlenih. Poručio je kako je krajnje vrijeme da se ponovno fokusiraju na to koliki je prihod po zaposleniku. On se izračunava tako da se godišnji prihod tvrtke podijeli s brojem zaposlenika. Kada se prihod po zaposleniku velikih tehnoloških tvrtki iz 2022. usporedi s onim iz 2018., jasno je zbog čega je početak ove godine obilježio val otpuštanja njihovih radnika, piše Business Insider. Amazon, Meta i Twitter su od 2018. godine intenzivno zapošljavali, no niti povećanje prihoda to nije moglo pratiti. Broj zaposlenika u Amazonu je sa 647 tisuća 2017. godine narastao na 1,5 milijuna prošle godine. U istom razdoblju je prihod po zaposleniku pao za 6,9 posto. Meta je svoju radnu snagu udvostručila, dok joj je prihod po zaposleniku pao za 14 posto. Taj je pad još izraženiji u Twitteru – gotovo 60 posto. Slobodna

16.06.2021. (13:30)

Novi kroj

Kreću rezovi u Holdingu, otkazi za 35 zaposlenika

Riječ je o agencijskim radnicima u Gradskom stambeno-komunalnom gospodarstvu (GSKG), jednoj od podružnica Holdinga. To su agencijski radnici od kojih neki u GSKG-u rade i preko šest godina te oni koji su imali ugovore na određeno vrijeme. Zaposleni u GSKG-u kažu da ovi otkazi nemaju veze s uštedama koje je tražio Tomašević jer iznose svega oko 500 tisuća kuna mjesečno. Index

19.06.2020. (21:30)

Kriza u tvrtki

Krenuli otkazi u Ini: Crosco otpušta 400 ljudi

Inina tvrtka kćer Crosco, koja se bavi bušenjem nafte i održavanjem bušotina, otpustit će u narednih dva mjeseca nekoliko stotina radnika. Krajem prošle godine zapošljavali su oko 880 ljudi. Prema informacijama koje kolaju među radnicima, tijekom srpnja otkaze bi trebalo dobiti njih oko 400. Telegram

19.06.2020. (11:30)

Kišno ljeto, tmurna jesen

U prva dva tjedna lipnja 500 otkaza na dan. Maruška Vizek: Ovo je tek početak

U prvih 16 dana lipnja na burzu rada prijavilo se 7356 ljudi (najviše u Zagrebu, Splitu, Osjeku i Rijeci), od čega je njih 5779 dobilo otkaze – oko 500 na dan. Najveći postotni rast nezaposlenosti imala je Istra. Bojim se da će pravi problemi buknuti tek na jesen, nakon završetka turističke sezone za koju se ionako očekuje da će biti slaba, kaže Maruška Vizek sa Ekonomskog instituta. Index

20.08.2016. (20:20)

Prekvalifikacija

U Silicijskoj dolini od početka godine otkaze dobilo 63 tisuća ljudi

Ukupno su od početka godine, prema podacima konzultantske tvrtke Challenger, Gray & Christmas, tehnološke kompanije u SAD-u ukinule oko 63 tisuće radnih mjesta. Analitičari upozoravaju da visokotehnološka industrija prolazi kroz ozbiljnu dekonstrukciju i da će biti još rezova. Kompanije koje su živjele od hardvera žele se usmjeriti prema softverskim uslugama, jer je na softveru veća marža, a to znači da dolazi i do velikih promjena na tržištu rada u Silicijskoj dolini. Index, Fortune

06.07.2016. (14:49)

Kamikaze s Prisavlja

Markovina: HRT-ova uprava pokušava prije odlaska učiniti što veću štetu

“Dosadašnjim čistkama vodstvo HRT-a pokazalo je nepoštovanje prema kvaliteti i radu vlastitih novinara te prema publici, jer je očito da ih nije briga za reakciju javnosti. Očito je kako se ne radi o nikakvoj normalnoj upravi i uredničkom timu, već o ljudima koji su došli osvojiti neprijateljski teritorij i iza sebe ostaviti spaljenu zemlju”, komentira Dragan Markovina za Telegram.

16.01.2016. (08:29)

Karlovački Alstom Hrvatska otpušta 220 ljudi – uglavnom inženjera

14.07.2015. (11:30)

Cjeloživotno učenje

200 službenika dobiva otkaz jer nisu položili državni stručni ispit

Inspekcija Ministarstva uprave otkrila je da gradovi, općine i županije ne poštuju obavezu prema kojoj službenici moraju u roku godinu dana od zapošljavanja položiti državni stručni ispit. Neki su ispit izbjegavali i 20 godina. Zbog toga bi otkaze moglo dobiti 200 lokalnih službenika. Objašnjenja zašto nisu položili ispite bila su vrlo maštovita, pa su tako navodili menopauzu, slab vid i privatan život. Večernji