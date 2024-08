Kućanski poslovi, briga o djeci i Instagram

Koliko veličanje vojske i prikazivanje vojne djelatnosti kao “cool” zanimanja može biti utjecajno, pokazuje se na primjeru filmova poput Top Guna, nakon čijeg su prikazivanja porasle prijave za mornaricu, i to čak za 500 posto. Mornarica je čak postavila štandove za registraciju ispred kina. Što se tiče influencera, dobar primjer je I Tried The Army video u kojoj autorica prolazi kroz poligon s preprekama, trening padobranaca, upoznavanje s tenkom. Ona i slični influeceri promoviraju vojsku na društvenim mrežama prikazujući je na zabavan i privlačan način. Sama ih vojska ne sponzorira, čak i obeshrabruje da ne objavljuju snimke gdje se vide uniforme. Pritom valja naglasiti kako nije problem da se promovira vojno zanimanje, već način koji ga glamurizira i izostavlja ključne činjenice poput mogućnosti ranjavanja, pogibije i stvarnog sudjelovanja u ratnom sukobu. Netokracija