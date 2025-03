Vijesti iz zahoda? Dobrodošli u novu eru novinarstva

Sitna je to pobjeda za dio javnosti – od običnih građana ili neformalnih inicijativa do nekih udruga, pa i dijela redakcije Netokracije – koji već godinama upozorava na divlji Zapad koji vlada na području oglašavanja putem influencera. Bez obzira na to što neki imaju stotine tisuća pratitelja, redovito objavljuju sponzorirani sadržaj, pa i imaju zaposlenike, influencere se još ne smatra medijima. Štoviše, neki od njih ističu da su to samo privatni profili na kojima oni, eto, dijele svoj svakodnevni život. Konkretnijih inicijativa da se u Hrvatskoj zakonski regulira influencer marketing – kao što je već reguliran u SAD i nekim europskim zemljama – dosad nije bilo. Jedinu odgovornost influenceri imaju prema pravilima platformi na kojima objavljuju, od kojih, primjerice YouTube ili Instagram, propisuju da objave za koje su plaćeni moraju vidljivo biti označene kao oglasi.