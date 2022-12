Ima se što za radit

On radi za stabilnu tvrtku i dobar je u svome poslu, ali na tjednoj bazi pretražuje oglasne ploče na internetu i odlazi na intervjue danima kada radi od kuće. Nakon što primi ponudu za posao koju smatra dostojnom njegove veličine i sposobnosti, on otvoreno dijeli radosne vijesti s ostatkom odjela u firmi i uzbuđeno otkriva suradnicima značajno povećanje plaće. Za njega postoji naziv – on je Quitfluencer. Nakon što takav zaposlenik ode, drugi radnici, koji su već svjesni trendova poput quiet quittingai velike ostavke, sve više počinju razmišljati o oslobađajućem iskustvu promjene posla. Preostali radnici počinju se baviti preispitivanjem svojih odluka, razmišljajući zašto su još uvijek na istom mjestu u istoj firmi. Sada korporacijsko vodstvo mora poduzeti brze i odlučne akcije usmjerene na zaposlenike ili riskirati gubitak najboljih i najsposobnijih ljudi. Obično su prvi koji odustaju i neposredni sljedbenici quitfluencera ujedno i najjači igrači. Lider