Tanka granica između crnog humora i odvratnosti

Stand up komičar Aleks Curać Šarić naljutio je mnoge nedavno svojim šalama o silovanju (Jutarnji), a na Instagramu je osvanula viralna objava u kojoj jedna gledateljica showa komičaru poručuje: ‘Dragi Alekse, silovanje nije smiješno’. I doista, može li tema silovanja biti smiješna? Može li se humorom osuđivati seksualno nasilje, ili komedija postaje alat za daljnju normalizaciju takvog ponašanja? Dok Lajnap tvrdi kako nijdna tema ne smije biti tabu i kako se ukazuje na apsurdne situacije, pojedinci iz same struke napominju kako i tu treba postojati odgovornost. Važan je kontekst, riječi i način izvedbe. Jer recimo ako s forom na temu silovanja i svega vezanog uz to, osvijestiš dodatno ljude koliko je to loše i ukažeš na neke stvarne probleme, to je zapravo dobra stvar. Tportal