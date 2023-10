Pazi kome iza leđa pokazuješ srednji prst, čut će te

Kada ljudi pomiču ruke dok koriste svoje glasove, slušatelji su u stanju to “čuti”. Čak i bez da vidimo govornika, možemo naslutiti kakav je govor tijela druge osobe. Većina ljudi gestikulira dok priča. Od malog pokreta zapešća do potpunog znakovnog jezika koji uključuje ruke, šake i prste. Ovaj oblik neverbalne komunikacije podržava ono što netko kaže, a u nekim slučajevima, to je čak neophodno kako bi se nešto ispravno objasnilo. Ovo je teško ako ne možeš vidjeti drugu osobu, pomislili bi. No, čak i tijekom telefonskih poziva, ili kada vičete iz druge sobe, često gestikuliramo rukama. I to uopće nije besmisleno, prema jednoj nedavnoj studiji, čiji je zaključak da naše geste odjekuju u našem glasu. To je sve o akustici: visina i volumen glasa se mijenjaju zajedno s kretanjem ruku. Željko Trivanović za Epohu.