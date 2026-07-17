Bednjanskim danas govore stanovnici općine Bednja u koju spadaju i Šaša, Prebukovje, Benkovec, Trakošćan, Pleš, Vrbno, Rinkovec… No, prisutan je i u susjednim krajevima. Lani je, zahvaljujući potpori iz Ministarstva kulture, Općini Bednja dodijeljeno nešto više od 2000 eura bespovratnih sredstva za provođenje edukativnih radionica očuvanja bednjanskog govora za djecu. U planu je i izrada rječnika bednjanskog govora, ali taj je projekt kompliciraniji nego što se čini. Naime, bednjanski dijalekt zapravo nema svoje pismo, pa ne postoji standard po kojem se neke riječi mogu prevesti. Svojevremeno je postao popularan i makeup tutorial izvorne Bednjanke. Putni kofer