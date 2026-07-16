Zlatne koke
Trijumf filma ‘Koke’: Jelinovićeva drama osvojila Veliku Zlatnu Arenu 73. Pulskog filmskog festivala
Koke su dobile i nagrade za scenarij te glavnu (Snježana Sinovčić-Šiškov) i sporednu žensku ulogu (Aleksandra Janković). Zlatna Arena za režiju pripala je Srđanu Kovačeviću za film “Ono što treba činiti”, dok je Dado Ćosić proglašen najboljim glumcem za ulogu u filmu “Lijepa večer, lijep dan”. Nagradu Breza za najbolju debitanticu dobila je Ana Marija Veselčić, a u kategoriji manjinskih koprodukcija trijumfirao je film “Vjetre, pričaj sa mnom”. HRT, Novi list
- Zrinka Pavlić: U tjedan dana koje su obilježile priče o obitelji, međuljudskim odnosima, zajednicama i njihovim unutarnjim previranjima, Pulski filmski festival ove je godine možda malo tiši i intimniji, ali ipak je zadržao snagu i bogatstvo u prikazu najboljih hrvatskih i regionalnih filmova (tportal)