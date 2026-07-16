Trijumf filma 'Koke': Jelinovićeva drama osvojila Veliku Zlatnu Arenu 73. Pulskog filmskog festivala - Monitor.hr
Danas (11:00)

Zlatne koke

Trijumf filma ‘Koke’: Jelinovićeva drama osvojila Veliku Zlatnu Arenu 73. Pulskog filmskog festivala

Koke su dobile i nagrade za scenarij te glavnu (Snježana Sinovčić-Šiškov) i sporednu žensku ulogu (Aleksandra Janković). Zlatna Arena za režiju pripala je Srđanu Kovačeviću za film “Ono što treba činiti”, dok je Dado Ćosić proglašen najboljim glumcem za ulogu u filmu “Lijepa večer, lijep dan”. Nagradu Breza za najbolju debitanticu dobila je Ana Marija Veselčić, a u kategoriji manjinskih koprodukcija trijumfirao je film “Vjetre, pričaj sa mnom”. HRT, Novi list

  • Zrinka Pavlić: U tjedan dana koje su obilježile priče o obitelji, međuljudskim odnosima, zajednicama i njihovim unutarnjim previranjima, Pulski filmski festival ove je godine možda malo tiši i intimniji, ali ipak je zadržao snagu i bogatstvo u prikazu najboljih hrvatskih i regionalnih filmova (tportal)

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Film ‘Koke‘ Igora Jelinovića govori o jednoj obitelji kroz odnos dvije sestre, i to čini zabavno, kompleksno, dijaloški prekrasno i temperamentno. No to nije jedan od onih veselih obiteljskih filmova koji gledatelju griju srce te ga podsjećaju na to da je familija utočište od okrutnoga svijeta. Naprotiv. Film je to o obitelji, o obiteljskom ‘zlatu’, o obiteljskim odnosima, o ženama koje su u svojoj familiji uspostavile svojevrstan matrijarhat (muževi Tonine i Tajane i u filmu i u životu igraju sporedne uloge), ali i o neuralgičnim, kriznim društvenim elementima koji se reproduciraju kroz obitelj. Zrinka Pavlić za tportal

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Objavljeni su rezultati prvih i drugih rokova Javnih poziva HAVC-a u 2021. godini. Na Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u kategoriji proizvodnje debitantskih dugometražnih igranih i dugometražnih igranih filmova, stigle su ukupno 32 prijave, a sredstva su odobrena za tri projekta u ukupnom iznosu od 11.000.000 kuna. (Jutarnji) Riječ je o filmovima ‘Koke’ Igora Jelinovića, ‘Blok 62’ Vanja Vascarac i ‘Bog neće pomoći’ Hane Jušić. (Tportal)