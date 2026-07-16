Zlatne koke

Film ‘Koke‘ Igora Jelinovića govori o jednoj obitelji kroz odnos dvije sestre, i to čini zabavno, kompleksno, dijaloški prekrasno i temperamentno. No to nije jedan od onih veselih obiteljskih filmova koji gledatelju griju srce te ga podsjećaju na to da je familija utočište od okrutnoga svijeta. Naprotiv. Film je to o obitelji, o obiteljskom ‘zlatu’, o obiteljskim odnosima, o ženama koje su u svojoj familiji uspostavile svojevrstan matrijarhat (muževi Tonine i Tajane i u filmu i u životu igraju sporedne uloge), ali i o neuralgičnim, kriznim društvenim elementima koji se reproduciraju kroz obitelj. Zrinka Pavlić za tportal