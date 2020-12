Moraju se dobiti dvije doze cjepiva, a ako krenemo u siječnju prvi ljudi će dobiti dvije doze krajem siječnja i početkom veljače, tjedan dana nakon toga su zaštićeni i to će biti one ugrožene skupine. Šira populacija će se početi cijepiti u veljači, prije polovine ožujka teško će većina nas biti zaštićena, a do onda ćemo već ponovno imati efekt proljeća kada će se sam virus početi povlačiti – predviđa Gordan Lauc razvoj situacije s koronom.