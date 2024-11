Trump je u predizbornoj kampanji najavio da će opet povući SAD iz međunarodne suradnje za očuvanje klime i baciti se na maksimiziranje ionako rekordne proizvodnje fosilnih goriva. Postavlja se pitanje kakav će to imati efekt na druge zemlje. Izvještaj UN-a govori da napore za smanjenje globalnog zagrijavanja treba povećati, dok iz Međunarodne energetske agencije poručuju da tempo imvesticija u čistu energiju raste i impresivan je, ali – nije dovoljan. U SAD-u su investicije u čistu energiju povećane u ovoj godini na više od 300 milijardi dolara, što je daleko više od iznosa koji se investira u fosilna goriva. Europska unija ulaže sada 370 milijardi dolara na čistu energiju, dok bi Kina trebala za to potrošiti gotovo 680 milijardi dolara u 2024. godini. Novi bi planovi trebali biti izrađeni do polovice veljače iduće godine, a ukoliko se SAD odluči povući iz klimatskog sporazuma, to bi moglo poslati signal drugima da ulažu manje. Forbes