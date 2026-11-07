Još samo dvije godine
Trump ima 80 godina i prilično sputane ruke za vođenje agresivne politike, dok Demokrati oštre noževe…
James Carville, glavni strateg Billa Clintona, sažeo je 1992. cijelu filozofiju američkih izbora u jednu i dalje aktualnu krilaticu: “It’s the economy, stupid”. Biračko tijelo odlučuje preko novčanika. Ako imaju osjećaj da im je život preskup, kaznit će te svojim listićem. Trump je izabran u svoj drugi mandat jer je obećao da će smanjiti cijene namirnica i benzina, a na koncu je svojim vlastitim potezima postigao upravo suprotno. No, republikanci nisu očekivali na to da će se upravo pripadnici Trumpu sklonih skupina 2024. dvije godine kasnije u najvećem broju okrenuti protiv njega. Latinoamerikanci u Teksasu, na primjer, reagirali su na ICE-ovo maltretiranje njihovih obitelji. Na drugim mjestima drugi su čimbenici odigrali sličnu ulogu. Cijeli proces naštimavanja mape u njihovu korist na kraju im je eksplodirao u lice i samo dodao sol na ranu ionako razornog poraza. Ivan Laić za Ravno do dna… Index piše o mogućim scenarijima koji slijede: Republikanci tek trebaju odlučiti hoće li nastaviti njegov politički projekt ili se od njega odmaknuti, dok demokrati moraju ponuditi vlastitu alternativu…