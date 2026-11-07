Još samo dvije godine

Trump ima 80 godina i prilično sputane ruke za vođenje agresivne politike, dok Demokrati oštre noževe... - Monitor.hr
Danas (08:00)

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Trump ima 80 godina i prilično sputane ruke za vođenje agresivne politike, dok Demokrati oštre noževe…

James Carville, glavni strateg Billa Clintona, sažeo je 1992. cijelu filozofiju američkih izbora u jednu i dalje aktualnu krilaticu: “It’s the economy, stupid”. Biračko tijelo odlučuje preko novčanika. Ako imaju osjećaj da im je život preskup, kaznit će te svojim listićem. Trump je izabran u svoj drugi mandat jer je obećao da će smanjiti cijene namirnica i benzina, a na koncu je svojim vlastitim potezima postigao upravo suprotno. No, republikanci nisu očekivali na to da će se upravo pripadnici Trumpu sklonih skupina 2024. dvije godine kasnije u najvećem broju okrenuti protiv njega. Latinoamerikanci u Teksasu, na primjer, reagirali su na ICE-ovo maltretiranje njihovih obitelji. Na drugim mjestima drugi su čimbenici odigrali sličnu ulogu. Cijeli proces naštimavanja mape u njihovu korist na kraju im je eksplodirao u lice i samo dodao sol na ranu ionako razornog poraza. Ivan Laić za Ravno do dna… Index piše o mogućim scenarijima koji slijede: Republikanci tek trebaju odlučiti hoće li nastaviti njegov politički projekt ili se od njega odmaknuti, dok demokrati moraju ponuditi vlastitu alternativu…


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Prekjučer (07:00)

Samo da ga se dodatno ne naljuti i ok smo

Kongresni poraz ne ukida Trumpovu moć na polju vanjske politike, ali mijenja neka pravila za Hrvatsku

Donald Trump izgubio je kontrolu nad Kongresom, no i dalje drži čvrstu ruku na američkoj vanjskoj politici. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog suženog prostora kod kuće mogao postati znatno nepredvidljiviji na globalnoj sceni.

Što to u praksi znači za Hrvatsku:

  • Jačanje institucija umjesto pojedinaca: Hrvatska, smatraju Obućina i Picula, odnose sa SAD-om ne temelji na osobnim simpatizerima u Bijeloj kući, već bi trebala aktivno graditi veze s kongresnim odborima
  • Sigurnost i NATO: Trump ne može jednostrano izvući SAD iz NATO-a bez Kongresa, no i dalje kontrolira raspored vojnih snaga i ton diplomacije. Hrvatska mora nastaviti ulagati u vlastitu obranu i europske obrambene projekte
  • Energetski i regionalni aduti: Projekt poput LNG terminala na Krku i hrvatsko poznavanje prilika na Zapadnom Balkanu (osobito BiH) ostaju ključne točke u kojima Hrvatska Kongresu i SAD-u nudi konkretnu vrijednost

Zagreb ne smije biti pasivan promatrač već pouzdan partner koji gradi dugoročne strateške saveze, neovisno o tome tko trenutno sjedi u Ovalnom uredu. Index

Srijeda (13:00)

Kad ti oporba preuzme volan, pa ti preostaje samo povlačiti ručnu

Kraj jednostranačke vlasti: Demokratizirani Kongres u potpunosti mijenja domet Trumpove moći

Republikanci su izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa na izborima na sredini mandata, primarno zbog nezadovoljstva birača visokim cijesom i Trumpovim carinama. Iako demokrati od siječnja preuzimaju većinu i senatske odbore, Trump može blokirati njihove zakonske inicijative i pomoć Ukrajini vetom ili neizvršavanjem isplata. Ukidanje carina također ostaje malo vjerojatno jer se predsjednik oslanja na samostalne zakonske ovlasti. Financijska tržišta reagirala su mirno: euro i zlato blago su ojačali, dok ulagači političku blokadu u Washingtonu uglavnom vide kao stabilizirajući faktor koji smanjuje fiskalni deficit i zakonodavnu neizvjesnost. Index

  • Američki međuizbori u mapama i grafovima (Euronews)
  • Gubitkom većine u Zastupničkom domu republikanci su izgubili mogućnost izglasavanja zakona bez podrške demokrata. Demokrati će s većinom pak moći pokretati istrage o članovima vlade i pozivati ih na obavezna svjedočenja pred Kongresom i predaju dokumenata. Preuzimanjem Senata demokrati sad mogu blokirati ili odgađati Trumpova imenovanja, uključujući u Vrhovni sud, na ministarska mjesta ili na čelo agencija poput FBI-ja ili CIA-e. (N1)
Srijeda (09:00)

Plavi cunami

Međuizbori u SAD-u: Potpuni debakl Trumpa. Demokrati osvojili oba doma Kongresa

Na međuizborima se bira svih 435 zastupničkih mjesta u Zastupničkom domu te 35 od 100 mjesta u Senatu. Demokrati su ostvarili velike pobjede u državama kojima su republikanci desetljećima dominirali, nekoliko kandidatkinja ispisalo je povijest, a stranka Donalda Trumpa na putu je da izgubi kontrolu nad Zastupničkim domom Kongresa (tportal, Index) Birači diljem SAD-a istaknuli su ekonomsko stanje kao svoju glavnu brigu prilikom glasovanja na izborima, piše BBC.

  • Prosječna izlaznost na međuizborima u SAD-u od 1944. godine iznosi oko 42 posto, dok na predsjedničkim izborima ona skače na prosječnih 58 posto. Ovogodišnji podaci pokazuju jasne znakove mobilizacije biračkog tijela iznad tih povijesnih prosjeka. Potop republikanaca na Polymarketu: Demokrati dosegnuli 100 posto, Trumpova stranka pala na nulu, Keisha Lance Bottoms postala je prva žena i prva crnkinja na čelu Georgije, dok je Byron Donalds postao prvi crni guverner Floride. Jutarnji
  • Analitičar za Jutarnji: Rezultati služe kao ocjena rada administracije i obično donose gubitak mjesta vladajućoj stranci. Poraz republikanaca mogao bi oslabiti utjecaj Donalda Trumpa u stranci i otvoriti utrku za nasljednika. Na međunarodnom planu očekuje se nastavak smanjenja američke vojne prisutnosti u Europi, dok bi pobjeda demokrata mogla ojačati podršku Ukrajini te ograničiti Trumpovo djelovanje prema Iranu.
  • Oglasio se Trump: Da sam bio na glasačkom listiću, uvjerljivo bismo pobijedili (24 sata)
  • Pobjeda demokrata uzdrmala globalne burze, najviše su pale cijene dionica AI tvrtki i proizvođača čipova poput AMD-a (Index)
  • Je li Amerika noćas dobila budućeg predsjednika? Nakon pobjede u Georgiji, 39-godišnji senator Jon Osoff postaje favorit milenijalaca i tema ozbiljnih 2028. kalkulacija (Jutarnji)
  • Obama: Birači su poslali jasnu poruku, ovoj administraciji preostaju još dvije godine na vlasti, naš je zadatak da spriječimo daljnju šetu (Index)
Ponedjeljak (15:14)

Nakon što im je Trump državu nazvao “sh*thouse-om”, Norvežani objavljuju fotke predivnih wc-a

Nedjelja (09:00)

Narančasti na testu

Američki međuizbori: Gubitak Kongresa zavezao bi ruke Trumpu i blokirao neke njegove odluke

Mladi Amerikanci sve se više udaljavaju od politike uoči međuizbora 2026. Od 49 milijuna mladih (18–29 godina), na birališta planira izaći tek trećina, dok čak 69 % sa strahom gleda na budućnost zemlje. Visoki troškovi života, korupcija i gubitak povjerenja u institucije postali su važniji od stranačkih ideologija. Iako je dio mladih 2024. podržao Donalda Trumpa zbog ekonomskih obećanja, nezadovoljstvo i dalje raste. Osobna iskustva, poput kriza i nemogućnosti zapošljavanja, potiču sve opći osjećaj zasićenosti i razočaranja i prema ljevici i prema desnici. Oni koji će ipak glasati, i dalje se nadaju promjenama. HRT

  • Biraju se sva 435 zastupnička mjesta, 35 senatora te brojni guverneri i lokalni dužnosnici. S obzirom na to da republikanci trenutno drže većinu u oba doma, pobjeda demokrata značajno bi ograničila predsjednika Donalda Trumpa u donošenju zakona, odobravanju proračuna i imenovanjima te otvorila vrata novim istraga. Glavne teme izbora su inflacija, troškovi života i imigracija, a ishod će izravno utjecati i na američku vanjsku politiku. Express
26.10. (14:00)

Prirodno je takav

Propitivanje kognitivnog zdravlja Donalda Trumpa: Liječnici upozoravaju na demenciju, dok psiholozi ističu osobine ličnosti

Zbog dezorganiziranog govora, zaboravljanja činjenica i slabljenja kontrole impulsa, dio američkih liječnika javno je upozorio na kognitivno pogoršanje 80-godišnjeg Donalda Trumpa, tvrdeći da nije sposoban za dužnost. Bijela kuća to odbacuje, ističući njegov maksimalan rezultat na MoCA kognitivnom testu. Hrvatski psihijatar Stipe Drmić napominje da se dijagnoze ne mogu postavljati putem medija, dok psiholog Zvonimir Galić smatra kako se Trumpovo ponašanje previše pripisuje starosti. Galić naglašava da je riječ o rasponu osobina mračne trijade (narcizam, makijavelizam, psihopatija) i svjesnom političkom djelovanju za koje mora snositi odgovornost. Index

24.10. (13:00)

Bijela kuća, plavi Kongres

Predviđanja “plavog vala” uoči američkih međuizbora, Demokrati u prednosti

Ususret međuizborima za američki Kongres, koji služe kao ključni referendum o prve dvije godine mandata Donalda Trumpa, ankete najavljuju uvjerljivu pobjedu demokrata i njihov povratak pod kontrolu nad jednim ili oba doma. Iako se unutar “MAGA” koalicije osjeća panika od potencijalnog “plavog tsunamija”, analitičari upozoravaju na oprez s prognozama. Izborni fenomeni iz prethodnih ciklusa pokazuju postojanje takozvane “tihe većine” – birača Donalda Trumpa koji skrivaju svoje prave namjere sve do samog izlaska na birališta. Jutarnji… Analitičari upozoravaju da bi uspjeh mogao biti dvosjekli mač. Birači su više ljuti na Trumpa nego oduševljeni Demokratima. Preuzimanjem vlasti u Kongresu bez izvršne moći u Bijeloj kući, Demokrati riskiraju preuzimanje krivnje za daljnje ekonomske poteškoće neposredno uoči predsjedničkih izbora 2028. godine. Channel 4

20.10. (20:00)

'Đavoli u Americi'

Američki nitkov: Mračno putovanje Roya Cohna od McCarthyja do Trumpa

Trump se 2017. zapitao: „Gde je sada moj Roy Cohn?“ Odgovor je pronašao u ogledalu: on sam će biti svoj Roy Cohn. Mada je uticaj zloglasnog advokata i fiksera na mladog Trumpa opšte poznat, Birdova upečatljiva, dinamična i primereno teskobna nova biografija uspeva da to učini još uverljivijim. Ima nečega jezivog u temeljnosti Trumpovog oponašanja načina na koji se Cohn nosi sa svetom:

bezočno laži, odbijaj da plaćaš male račune, na svaku kritiku odgovaraj klevetama i pretnjama, za svaki poraz tvrdi da je trijumf, svakoga tuži svaki put, koristi zakon i pravosudni sistem kao oružje kad god je to moguće, uči od mafijaša, koristi telefon da izbegneš papirni trag, sopstvenu visoko privilegovanu malenkost uvek prikazuj kao žrtvu elita, podeli svet na saveznike koje možeš zloupotrebiti i neprijatelje koje treba iskoristiti, na pobednike kojima ćeš laskati i gubitnike koje ćeš eksploatisati na svaki zamislivi način.

Trumpov jezik je Cohnov jezik (iznošenje najvećih laži uvek započinje rečima: „ako želite da znate istinu“). Opšti stil njegovih javnih nastupa takođe je Cohnov – on ga je naučio da improvizuje na svaku temu. Trump je od Cohna naučio još jednu veoma važnu stvar: površinski sloj morala kod pripadnika američke visoke klase veoma je tanak. Cohn je ubedljivo dokazao da je njihova tolerancija na korupciju bezobalna. Trump je naučio tu lekciju – kao i Jeffrey Epstein. Peščanik

20.10. (13:00)

Superinteligencija na 'časnu pionirsku'

Trumpov sporazum s AI gigantima: Deregulacijom i samonadzorom protiv kineske prijetnje

Trump je s vodećim američkim AI tvrtkama potpisao dobrovoljni sporazum o samoregulaciji i sigurnosnim kontrolama. Umjesto strogih zakona, odobrena je fleksibilna interna kontrola kako bi se obuzdali nepredvidivi AI agenti, ali i izbjeglo usporavanje tehnološkog napretka. Ključni razlozi za ovakav meki pristup leže u geopolitičkom srazu s Kinom, gdje SAD po svaku cijenu želi zadržati primat, te u ekonomiji: investicije u AI nose značajan dio američkog gospodarskog rasta. Stvaranjem Snaga za superinteligenciju pod obavještajnim nadzorom, SAD osigurava tehnološku dominaciju dok Europi prepušta ulogu strogo reguliranog promatrača. Ekonomski lab

10.10. (13:00)

Orwell u Bijeloj kući, pripazi na rječnik

Trump naredio izbacivanje pojma “umjetna inteligencija” i uvođenje naziva “super inteligencija”

Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se saveznim tijelima nalaže obvezno korištenje pojma “super inteligencija” (SI) umjesto “umjetna inteligencija” (AI). Trump je poručio da će svi koji nastave koristiti stari izraz biti smatrani neprijateljima, objašnjavajući da izraz “umjetno” implicira nešto lažno, dok novi pojam sugerira dominaciju SAD-a u utrci s Kinom. Kritičari i analitičari ovaj potez uspoređuju s orvelovskim “novogovorom” i upotrebom jezika kao testa političke odanosti, dok stručnjaci upozoravaju da se time stvara lažna slika o trenutnim mogućnostima tehnologije. Tehnološki lideri poput Elona Muska i Jeffa Bezosa već su podržali promjenu. Sandro Vrbanus za Bug