Congratulations to Attorney General Bill Barr for taking charge of a case that was totally out of control and perhaps should not have even been brought. Evidence now clearly shows that the Mueller Scam was improperly brought & tainted. Even Bob Mueller lied to Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

Američki ministar pravosuđa i glavni državni odvjetnik William Barr izjavio je u intervjuu za ABC News da zbog napada predsjednika Donalda Trumpa na Ministarstvo pravosuđa na Twitteru ne može raditi svoj posao kako spada. Nitko me neće zlostavljati ili utjecati na mene, pa tako ni predsjednik – poručuje Barr. Naime, Trump je na Twitteru komentirao slučaj svog prijatelja Rogera Stonea, optuženog za ometanje pravde, zastrašivanje svjedoka i laganje sudu, a spekulira se da je to imalo utjecaj na konačnu presudu. Predsjednik ima pravo na to, odgovorio je Trump. Jutarnji…