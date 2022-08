Ponovni okršaj djedova

Ovaj “nećete vjerovati” vrijedi prenošenja, a i ljeto je. Po zakonima savezne države New Jersey, zemljišta korištena za pokapanje umrlih oslobođena plaćanja niza poreza, između ostalog na nekretnine, naslijeđe i prihode. Sociologinja Brooke Harington sa sveučilišta Dartmouth, autorica knjige o načinima na koji najbogatiji izbjegavaju plaćanje poreza, rekla je da je „isprva bila skeptična oko glasina da je Trump pokopao svoju bivšu suprugu” radi poreznih olakšica, no da se, istražujući zakone New Jerseya, uvjerila se da oni to doista omogućuju te kako ne određuju minimalan broj pokopanih da bi se olakšice mogle primijeniti, piše Vanity Fair prenosi 24 sata.