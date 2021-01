The Chicago Council on Global Affairs (Vijeće za globalna pitanja Chicaga) objavilo je u četvrtak istraživanje o utjecaju rušilačkog napada Trumpovih pobornika na Kongres na američko javno mnijenje: 62% registriranih birača taj nasilni čin vide kao prijetnju demokraciji. Među njima je najviše demokrata (93%), ali i neovisnih birača (55%), a samo se četvrtina republikanaca (27%) slaže s tom tezom”… Iz chicaških se brojki može iščitati još jedna izuzetno važna činjenica zbog koje će, čim se malo slegne prašina s nedavnih događaja, republikanci dodatno zamrziti Trumpa. Ako 55 posto neopredijeljenih birača smatra da je Trump potaknuo prijetnju demokraciji, teško da će se oni na izborima 2022. godine okrenuti Republikanskoj stranci ako ne dođe do oštrog razlaza s Trumpom. Piše Željko Trkanjec za Jutarnji list