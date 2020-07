Trumpokracija

Redovit izbor predsjednika nije samo američka tradicija, nego je zapisan u zakonu: izbori se održavaju svake četiri godine, u utorak nakon prvog ponedjeljka u studenom. To se može promijeniti samo većinom glasova u Kongresu; Trump o tome ne odlučuje. Trump vjerojatno ni ne zna da – u slučaju da do 20. siječnja iduće godine Amerika teoretski ne održi izbore – predsjednik više ne bi bio on, nego bi u Bijelu kuću uselila Nancy Pelosi. Predsjednica Zastupničkog doma bi silom zakona postala 46. predsjednica Sjedinjenih Država nakon isteka mandata Trumpa i potpredsjednika Mikea Pencea. Kladim se da Trump o ovome nije razmišljao kad je potegnuo ‘odgodu izbora’, piše Đivo Đurović.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

