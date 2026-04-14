Danas (18:00)

Arhiva koja emisiju znači

TV kalendar slavi 50. rođendan: Pola stoljeća rituala koji “ne stare”

Dokumentarni film “I tako počinje povijest” obilježava nevjerojatnih 50 godina kultne HTV-ove emisije TV kalendar. Umjesto suhoparnih arhiva, redateljski fokus stavljen je na vjernu publiku – od mladih parova koji format koriste za održavanje veze na daljinu, do umirovljenika kojima su ovi prilozi prozor u proživljenu prošlost. Kroz sinergiju online anketa i preporuka urednika Leona Rizmaula, film donosi dirljiv mozaik lica koja svakodnevno dočekuju “na današnji dan”. Rezultat je intiman portret društva koji dokazuje da u svijetu brzih promjena, deset minuta povijesti ostaje naša najčvršća zajednička točka. HRT


17.03.2025. (23:00)

Da su igrani filmovi, nitko im ne bi vjerovao

Dokumentarci: Kad je stvarnost luđa od fikcije

  • Tanka plava linija (The Thin Blue Line, 1988) – Errol Morris razotkriva nepravdu u slučaju Randalla Adamsa, nepravedno osuđenog na smrtnu kaznu, uveo rekonstrukcije u žanr true crime dokumentaraca
  • Grizzly Man (2005) – Priča o čovjeku koji je volio medvjede, ali oni nisu voljeli njega
  • Dragi Zachary (Dear Zachary, 2008) – Najtužniji true crime dokumentarac ikad snimljen,
  • Pehist: Život i smrti Roberta Dursta (The Jinx, 2015/2024) – Ubojica koji je sam sebi smjestio pred kamerama
  • Čin smaknuća (The Act of Killing, 2012) – Masovne ubojice rekreiraju vlastite zločine kao da snimaju Hollywoodski film

20.02.2025. (00:00)

Dokumentarci, kokice i filozofska pitanja

ZagrebDox 2025: Uskoro još jedno izdanje festivala za one koji vole stvarnost na velikom platnu

Najveći regionalni festival dokumentarnog filma, održat će se od 31. ožujka do 6. travnja u kinu Kaptol Boutique. Ove godine donosi stotinjak pomno odabranih filmova, brojne premijere te novi program Audio Dox posvećen radioreportažama. ZagrebDox Pro radionice fokusiraju se na slow pitch koncept i etička pitanja umjetne inteligencije. Među premijerama je i “Crveni tobogan” Nebojše Slijepčevića. tportal

20.03.2024. (17:00)

Glazba je filmska radost

Glazbeni dokumentarci koje možete pogledati na Netflixu

Mixer.hr donosi 15 zanimljivih naslova glazbenih dokumentaraca iz svih glazbenih žanrova, a sve ih možete pogledati na Netflixu. Mi izdvajamo ovih šest naslova, dok cijeli popis možete pogledati ovdje.

Rolling Thunder Revue
Filmska priča o Bobu Dylanu koju je ekskluzivno za Netflix napravio Martin Scorsese. Djelomično dokumentarno karaktera, djelomično koncertni film i djelomično izmišljena priča koja djeluje kao san, film predstavlja jedinstveno iskustvo.

Whitney: Can I Be Me
Whitney Houston je sinonim za superzvijezdu: “Američka princeza” i najnagrađivanija glazbenica u povijesti.

Keith Richards: Under the Influence
Kao što i sam naslov sugerira (‘Pod utjecajem’) ovaj film dokumentira kako gitarist The Rollings Stonesa, uz sve poroke koje je isprobao tijekom karijere, svih tih godina uspijeva biti jedan od najprofiliranijih glazbenika na svijetu.

Motley Crue: The Dirt
Nastao kao adaptacija istoimene knjige memoara slavnog, no kontroverznog glam rock benda Motley Crue.

Taylor Swift: Miss Americana
Originalni Netflixov dokumentarni film otkriva ključne događaje, ali i konstantne dobre odnose sa medijima, u uzlaznoj karijeri američke kantautorice Taylor Swift.

Michael Jackson’s This Is It
Američki dokumentarno-koncertni film o probama i pretkoncertnim ritualima Michaela Jacksona snimljen je 2009. u vrijeme priprema za veliku turneju čiji je start bio planiran za srpanj te godine.

04.08.2023. (19:00)

Dopunska nastava

Gledaj i uči! Najbolji edukativni kanali na YouTubeu

Dobar edukativni sadržaj je nikad dostupniji. Samo treba znati u moru svega i svačega pronaći kvalitetu. Netokracija je napravila svoj popis Youtube bisera:

 

  • Crash Course – Na tom kanalu možete popuniti rupe u znanju ili steći nove vještine iz čak 44 područja, a teme se kreću od klasičnih školskih poput povijesti, književnosti, biologije, geografije, psihologije…
  • Ted Ed – Još jedan kultni edukativni kanal, a za ovaj je karakteristično da su sve lekcije kreativno animirane i da sve traju oko 5 minuta
  • Kurtzgesagt – skoro pa mješavina prethodna dva i jednako tako, donosi video lekcije na svu silu tema. Lekcije su animirane, dobro prezentirane i lako probavljive
  • Veritasium – mozgalice ili teška pitanja iz prirodnih znanosti i svijeta oko nas
  • Vsauce – Ako vas zanima saznati kako se točno Zemlja (o)kreće, imaju li trokuti zapravo 4 strane ili koliko točno otvora ima u ljudskom tijelu, ovo je kanal na kojem ćete to saznati i to na vrlo zabavan način
  • ASAPScience – za one koje zanimaju znanstvena objašnjenja aktualnih fenomena
  • It’s OK to be Smart – ovdje možete naučiti što ste propustili naučiti kroz formalno obrazovanje
  • Voxmini dokumentarci, trajanja od 5 do 10 minuta, u kojima autor istražuje neku suvremenu temu
  • Great Art Explained – priče i značenja iza najpoznatijih djela likovne umjetnosti
26.09.2021. (20:00)

Neumoran i nemiran

Goran Milić ponovno je “na cesti”: ‘Novinarski posao lakši je u starosti nego mladosti’

Poznati putopisni novinar ove godine ne snima online, kao što je radio sa serijalom “What’s up America”, nego je opet u žiži događanja pa čekamo serijal putovanja po Parizu, Londonu i Berlinu, a područje interesa su mu odnosi u EU te, kao uvijek, zanimljivosti vezane uz specifične lokacije. Među sugovornicima imat će uspješne poduzetnike, političare, studente, ali i vrhunske kuhare s Michelinovim zvjezdicama te pokušati interpretirati položaj Europe u suvremenosti, tijek njezine budućnosti te sam sebe demantirati u misli kako Europa odumire. Proslavit će tako 50 godina rada za koji kaže da je lakši nego ikad. N1

27.08.2021. (15:00)

Za ljubitelje povijesti

The Boleyns – dokumentarac o skandaloznoj obitelji

Anne Boleyn ostala je poznata u povijesti kao žena koja je uspjela navesti engleskog kralja Henryja VIII da se odrekne supruge i katoličke crkve, što je započelo protestantsku revoluciju, da bi njezin život završio optužbama za urotu i javnim smaknućem. No manje su poznati detalji o njenoj ambicioznoj obitelji koja se uzdignula na engleskom dvoru vještim manipulacijama i političkim potezom. BBC je napravio dobru dokumentarnu seriju o obitelji Boleyn, ali i o politici tog vremena – brakovima sklopljenim iz računice, statusu žena…

20.08.2021. (16:30)

Zanimljiv dokumentarac: Ideal djevičanstva

Dokumentarni film u produkciji Deutsche Wellea bavi se idejom djevičanstva – od novih pokreta diljem SAD-a i Europe koji promiču apstinenciju, do država Magreba gdje su brojne djevojke i danas prisiljene prolaziti test djevičanstva prije braka. VoxFeminae

19.08.2021. (01:30)

Zašto smo ovisni

Dokumentarac o društvenim mrežama ‘The Social Dilemma’ dostupan je besplatno

Autori filma razgovarali su sa stručnjacima i bivšim zaposlenicima velikih tehnoloških kompanija iz Silicijske doline koji su pokušali običnom korisniku razjasniti kako ga društvene mreže uvlače u svoju zamku, potiču ga da im se što češće vraća, te u konačnici kako pokušavaju reprogramirati našu civilizaciju po svojem ukusu. Bug