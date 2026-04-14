Arhiva koja emisiju znači
TV kalendar slavi 50. rođendan: Pola stoljeća rituala koji “ne stare”
Dokumentarni film “I tako počinje povijest” obilježava nevjerojatnih 50 godina kultne HTV-ove emisije TV kalendar. Umjesto suhoparnih arhiva, redateljski fokus stavljen je na vjernu publiku – od mladih parova koji format koriste za održavanje veze na daljinu, do umirovljenika kojima su ovi prilozi prozor u proživljenu prošlost. Kroz sinergiju online anketa i preporuka urednika Leona Rizmaula, film donosi dirljiv mozaik lica koja svakodnevno dočekuju “na današnji dan”. Rezultat je intiman portret društva koji dokazuje da u svijetu brzih promjena, deset minuta povijesti ostaje naša najčvršća zajednička točka. HRT