Politikom se počeo baviti 1937. i prvo je bio omladinski i sindikalni rukovoditelj. S 18 godina ušao je u SKOJ, a godinu kasnije u Novoj Gradiški primljen je u članstvo KPJ. U svibnju 1941. zbog umnožavanja i raspačavanja letaka KPJ ustaške vlasti su ga uhitile. U Zagrebu je ostao do listopada 1942., kada prelazi na teritorij pod partizanskom kontrolom. Nakon rata je u Udbi bio zadužen za zatvore u kojima su bili politički zatvorenici. Tu je dužnost obavljao do 1963. Često se propitivala njegova uloga oko pritvaranja Alojzija Stepinca te ga se čak optuživalo da je odgovoran za njegovo trovanje, što je on negirao, navodeći da je Stepinac imao status povlaštenog zatvorenika. Nakon sloma Hrvatskog proljeća 1972. smijenjen je sa svih dužnosti u saboru SR Hrvatske i umirovljen. Godine 1989. postaje jedan od osnivača HDZ-a i najbliskiji suradnik Franje Tuđmana. Drugi je premijer vlade, naslijedivši Stipu Mesića 1990. godine. Za vrijeme Manolićeva mandata Hrvatski sabor je 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Politikom se prestao baviti 2002. godine. tportal