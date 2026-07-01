Policajac iza YMCA

Victor Willis, legendarni frontman i suautor najvećih hitova grupe Village People poput “YMCA” i “In The Navy“, preminuo je u 74. godini nakon kraće i agresivne bolesti. Willis je globalnu slavu stekao krajem 1970-ih nastupajući u prepoznatljivim kostimima policajca i mornara. Nakon napuštanja grupe 1979. godine prošao je kroz teška razdoblja ovisnosti, no uspješno se oporavio i nakon dugogodišnje pravne bitke izborio 50% autorskih prava na pjesme benda. U sastav se vratio 2017. godine, a počast njegovom neizbrisivom disko naslijeđu odao je i Donald Trump. BBC