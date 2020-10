Dubai je predstavio bespilotnu letjelicu EHang 184 koja bi trebala služiti kao zračna taksi služba. Letjelica ima kapacitet da zaprimi putnika i prtljagu ne težu od 100 kilograma, putnik sam ukucava destinaciju i potom odleti do željene destinacije. Može letjeti do 50 kilometara, a baterija traje pola sata. Polijetanje, let i slijetanje nadzire se iz centrale na tlu. Letovi kreću na ljeto. Ovdje demonstracija leta. Yahoo