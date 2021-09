Draga, jesi li nahranila medvjeda?

Smeđe medvjedice naučile su štititi se od lovaca time što dulje brinu za svoju mladunčad i tako se prilagodile zakonu koji zabranjuje lov na medvjedice koje imaju mlade, tako pokazuje 22-godišnje istraživanje o reproduktivnoj strategiji i preživljavanju skandinavskih smeđih medvjeda. U Švedskoj je sezona lova na medvjede duga, čak za to i ne treba neka posebna lovačka dozvola i svake ih se godine ustrijeli tristotinjak te solo medvjedice imaju četiri puta više izgleda biti ubijene nego one s jednim mladuncem. One su to nekako shvatile pa su u posljednjih 20 godina produljile brigu za mladunčad s prosječnih godinu i pol na dvije i pol godine. Science Nordic