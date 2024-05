S medvjedom barem znaš na čemu si

Napadi medvjeda vrlo su predvidljivi. Medvjed će u pravilu napasti čovjeka ako mu je prijetnja izvoru hrane i potomcima te ako ga prepadne. Čovjek mu nije prirodni plijen i zato će ga izbjegavati u šumi. S druge strane, nepredvidljivost je odlika ljudi. Muškarac će napasti (ženu) jer može i hoće. Često zbog nemogućnosti kontroliranja emocija poput ljubomore i bijesa, iskazivanja dominacije i moći, sadizma, osvete i seksualnog užitka. Obrana od medvjeda podrazumijeva da ćete ostati mirni i sabrani te podignuti ruke kako biste se učinili većima nego što jeste. Treba i pričati s njim kako bi mu se dalo do znanja da ste čovjek. Glasno lupanje raznim predmetima može pomoći otjerati ga. Ne treba bježati jer će to pobuditi medvjeđi nagon za lovom, no možete se i udaljiti polaganim koracima.



U slučaju da je pred vama sisavac u obliku homo sapiensa koji vam prijeti i postaje nasilan, ovi vam savjeti neće pomoći. To je dokazano puno previše puta kada su (preživjele) žene opisivale incidente zlostavljanja. Žena bi molila muškarca da je prestane mlatiti i silovati, pokušavala bi ga urazumiti spominjući da dijete sluša i gleda što radi, neuspješno bi pokušavala pobjeći, bila bi spremna fizički se obraniti i zvati upomoć… No situacija bi ipak završila kobno po nju… Isto se pitanje pitaju i na Forumu, Redditu, ali i na drugim mjestima na internetu, pa čak i na radiju.



Žene možda s pravom kažu da bi radije odabrale medvjeda jer bi se pored njega osjećale sigurnije nego pored muškarca. Ljudi bi ženi vjerovali kad bi im rekla da ju je napao medvjed i ne bi pitali što je napravila da je napadnuta. Medvjed se ne bi pravdao da ga je žena izazvala svojim modnim odabirom. Umrijeti od medvjeđe šape zvuči blaže od onoga što može napraviti muškarac. Crol, USA Today