U Hrvatskoj posluju 44 tvrtke bez ijednog zaposlenika s prihodima većim od 10 milijuna eura - Monitor.hr
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Kome još trebaju zaposlenici, čisti trošak

U Hrvatskoj posluju 44 tvrtke bez ijednog zaposlenika s prihodima većim od 10 milijuna eura

Iako to zvuči sumnjivo, često je riječ o legalnim modelima poput holdinga, nekretninskih projekata i podružnica stranih korporacija gdje se operativni poslovi prepuštaju vanjskim izvođačima. Apsolutni rekorder po prihodima je E.ON Plin (146 milijuna eura), a visoke profite bilježe tvrtke povezane s kladionicama (Emma Gamma Adriatic), holdingom Zagrebačke pivovare (Cervesia) i Porscheom. Ipak, iza nekih od ovih tvrtki bez radnika kriju se i propali projekti, stečajne mase ili istrage DORH-a, doznaju Index istrage. Index


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16.11.2015. (08:59)

Ne radi nitko, doslovce

60% firmi nema nijednog zaposlenog

U Hrvatskoj je krajem rujna bilo registrirano 308.830 poslovnih subjekata, a od tog broja aktivno je bilo njih 58,8 posto ili 181.718 subjekata. Od ovih aktivnih njih 61,8% je bez zaposlenih – 112.237 poslovnih subjekata. Nadalje, 55.133 ili 30,3% aktivnih subjekata imalo je od jednog do devet zaposlenih, 5,9% ili 10.751 subjekt imalo je 10 do 49 zaposlenih. Udio srednje velikih subjekata, onih s 50 do 249 zaposlenih, istodobno je iznosio 1,7% (3.033 pravnih osoba), a samo 0,3% su veliki subjekti s više od 250 zaposlenih kakvih je ukupno 564 (325 subjekata s 250 do 499 zaposlenih i s više od 500 zaposlenih njih 239). Novi list