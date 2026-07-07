Kome još trebaju zaposlenici, čisti trošak

U Hrvatskoj je krajem rujna bilo registrirano 308.830 poslovnih subjekata, a od tog broja aktivno je bilo njih 58,8 posto ili 181.718 subjekata. Od ovih aktivnih njih 61,8% je bez zaposlenih – 112.237 poslovnih subjekata. Nadalje, 55.133 ili 30,3% aktivnih subjekata imalo je od jednog do devet zaposlenih, 5,9% ili 10.751 subjekt imalo je 10 do 49 zaposlenih. Udio srednje velikih subjekata, onih s 50 do 249 zaposlenih, istodobno je iznosio 1,7% (3.033 pravnih osoba), a samo 0,3% su veliki subjekti s više od 250 zaposlenih kakvih je ukupno 564 (325 subjekata s 250 do 499 zaposlenih i s više od 500 zaposlenih njih 239). Novi list