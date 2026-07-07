Kome još trebaju zaposlenici, čisti trošak
U Hrvatskoj posluju 44 tvrtke bez ijednog zaposlenika s prihodima većim od 10 milijuna eura
Iako to zvuči sumnjivo, često je riječ o legalnim modelima poput holdinga, nekretninskih projekata i podružnica stranih korporacija gdje se operativni poslovi prepuštaju vanjskim izvođačima. Apsolutni rekorder po prihodima je E.ON Plin (146 milijuna eura), a visoke profite bilježe tvrtke povezane s kladionicama (Emma Gamma Adriatic), holdingom Zagrebačke pivovare (Cervesia) i Porscheom. Ipak, iza nekih od ovih tvrtki bez radnika kriju se i propali projekti, stečajne mase ili istrage DORH-a, doznaju Index istrage. Index