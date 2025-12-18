Nepriuštivost vlasništva

Dok medijalna cijena stanova u 2025. godini u Republici Hrvatskoj iznosi 2.555 eura/m2, što je rast od 9,8 posto u odnosu na prethodnu godinu, medijalna najamnina dosegnula je 10,1 euro po četvornom metru, uz znatno višu stopu rasta od 15,5 posto. Istovremeno se broj kupoprodajnih transakcija smanjuje, a broj ugovora o najmu snažno raste. Sve to sugerira da je tržište doseglo točku u kojoj najam iz privremenog rješenja postaje dominantan oblik stanovanja. Snažan rast broja ugovora o najmu – 44,1 posto na razini čitave zemlje te čak 68,4 posto u Gradu Zagrebu – vjerojatno je posljedica i institucionalnih promjena. Uvođenje poreza na nekretnine, koje donosi povoljniji porezni tretman stanova u dugoročnom najmu, potaknulo je dio vlasnika stanova koji su do sada iznajmljivali ‘na crno’ da legaliziraju postojeće najmoprimce… Tportal