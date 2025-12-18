U Hrvatskoj se 2025. dogodila drastična promjena na tržištu nekretnina - najam postaje dominantan oblik stanovanja - Monitor.hr
Danas (19:00)

Nepriuštivost vlasništva

U Hrvatskoj se 2025. dogodila drastična promjena na tržištu nekretnina – najam postaje dominantan oblik stanovanja

Dok medijalna cijena stanova u 2025. godini u Republici Hrvatskoj iznosi 2.555 eura/m2, što je rast od 9,8 posto u odnosu na prethodnu godinu, medijalna najamnina dosegnula je 10,1 euro po četvornom metru, uz znatno višu stopu rasta od 15,5 posto. Istovremeno se broj kupoprodajnih transakcija smanjuje, a broj ugovora o najmu snažno raste. Sve to sugerira da je tržište doseglo točku u kojoj najam iz privremenog rješenja postaje dominantan oblik stanovanja. Snažan rast broja ugovora o najmu – 44,1 posto na razini čitave zemlje te čak 68,4 posto u Gradu Zagrebu – vjerojatno je posljedica i institucionalnih promjena. Uvođenje poreza na nekretnine, koje donosi povoljniji porezni tretman stanova u dugoročnom najmu, potaknulo je dio vlasnika stanova koji su do sada iznajmljivali ‘na crno’ da legaliziraju postojeće najmoprimce… Tportal


Slične vijesti

20.11.2023. (23:00)

Imate možda 10-12 m2 za iznajmiti?

Gradovi s najskupljom stanarinom: Prvi je New York s 50,35 dolara po m2

San Francisco je drugi s 46,27 dolara po kvadratnom metru stana. London se nalazi na trećem mjestu s 43,81 dolara/m2. Boston je četvrti s 39,55 dolara po m2, dok Washington, Miami, Los Angeles i Pariz dijele peto mjesto s 36,13 dolara po m2. Dublin i Amsterdam dijele šesto mjesto s 33,25 dolara po m2. Chicago, Oslo, Kopenhagen i Barcelona su sedmi s 30 dolara po m2. Prag i Berlin su osmi s 24,90 dolara po m2. Stockholm i Beč su deveti s 22,47 dolara po m2. Zagreb? Pogledajte sami na Njuškalu (čini se 10-15 €/m2). Poslovni

07.01.2019. (09:00)

Ministarstvo državne imovine nudi 16 lokala u Zagrebu za najam: fotke, iznos najma, jamčevina, kvadratura… Povoljno

23.04.2017. (15:08)

Proljetni popust

Najam stana u Zadru 236 eura, u Splitu 328 eura, u Zagrebu 352 eura

Prosječne tražene cijene najma stanova tijekom ožujka su, prema podacima oglasnika Crozilla.com bile nešto više no mjesec ranije. Dok su u gradovima na moru poput Opatije, Splita, Rijeke ili Zadra cijene najma stanova između 20 i 100 kvadrata na mjesečnoj razini porasle, u Zagrebu su zabilježene nešto niže vrijednosti. Stanovi za najam, površina od 20 do 40 metara četvornih, oglašavani su po prosječnim cijenama od oko 290 eura. U Zadru je njihova mjesečna najamnina u prosjeku iznosila 236 eura, a u Zagrebu 352 eura. Porast cijena je zabilježen u Splitu gdje su najamnine bile 4,1 posto više no mjesec ranije, te su iznosile 328 eura, dok su u Zagrebu pale za 3,8 posto. Slobodna,