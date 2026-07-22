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Tko nije drvo razumio prvo pa tek onda sadio...
U Karlovcu nastavili rušenje drveća u središtu, građani zgroženi
U Karlovcu je započelo uklanjanje 40 stabala lipe na Trgu bana Josipa Jelačića u sklopu rekonstrukcije trga vrijedne 4,8 milijuna eura, financirane EU sredstvima. Unatoč prosvjedima građana, Gradsko vijeće odlučilo je nastaviti projekt arhitekata Rogine i Penezića. Stručna skupina utvrdila je da su stabla u lošem stanju i nepogodna za presađivanje, dok je gradonačelnik istaknuo da zbog asfalta ondje nisu ni trebala biti posađena. Sačuvat će se samo jedno stablo. Planira se sadnja 18 novih lipa, a početak radova obilježilo je i privođenje aktivistica. Jutarnji, 24 sata… na fejsu govore o prijavi gradonačelnika. KAportal donosi fotke nakon uklanjanja, kao i izjave uhićenih aktivistkinja.