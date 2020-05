Pandorina kutija je otvorena

Sljedeća pandemija neće doći od šišmiša, nego će doći zbilja iz laboratorija. I to ne vjerojatno vojnog, nego vjerojatno neki od biohakera će to odraditi. Znači, mi dolazimo u vrijeme kada će svaki srednjoškolac, student kojega zbilja zanima biologija postati beskrajno opasan. Ono što vidim s kompjuterskim napadima, to ćemo imati s biologijom – rekao je hrvatski znanstvenik. I još – sad je trenutak kada se donose odluke i ono što će se događati u budućnosti. Ovo je fenomenalna prilika za učiti i za raditi na sebi.