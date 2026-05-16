Dijete kaosa: Kad atomska gljiva rodi kristalnu bebu

Znanstvenici su u crvenom trinititu, staklastom materijalu nastalom tijekom prve nuklearne eksplozije "Trinity" 1945. godine, otkrili jedinstveni kristal – klatrat tipa I. Ova struktura nalik kavezu od silicija, koja zarobljava atome kalcija i bakra, teoretski ne može nastati u prirodnim zemaljskim uvjetima. Formirana je pri temperaturama iznad 1500 °C i ekstremnom tlaku. Klatrat je pronađen uz ranije otkriveni kvazikristal, no analize pokazuju da su nastali neovisno. Otkriće pruža ključan uvid u ponašanje materijala pod ekstremnim opterećenjima, što pomaže u nuklearnoj forenzici i istraživanju svemirskih sudara.