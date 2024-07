Tko će nas liječiti?

“Žene stalno kukaju da su nešto bolesne: sad je ‘bole me križa’, sad je ‘boli me glava’, a ako nije to, onda je ‘pusti me,ja sam u depresiji’. A muškarci šute – i prvo umiru. Dobro, djelom i zato jer se slupaju s autom, ali to je obično da ga lupi srce i sruši se mrtav iz čista mira. Ili sad sa koronom: i tu su prvo muškarci umirali.” Bez ikakve sumnje, to zvuči kao razgovor “pravih muškarčina” nakon četvrte pive i takve najgore seksističke predrasude se mogu čuti diljem svijeta. No problem jest: to je otprilike i zaključak velike znanstvene studije objavljene u uglednom medicinskom listu Lancet Public Health. DW