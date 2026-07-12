U Ryanairu puklo staklo, putniku glava završila izvan zrakoplova - Monitor.hr
Danas (11:00)

Od sad izbjegavam sjediti do prozora

U Ryanairu puklo staklo, putniku glava završila izvan zrakoplova

Tijekom jutarnjeg leta Ryanaira iz Soluna za München, usred leta puknuo je prozor, što je izazvalo naglu dekompresiju i paniku. Pritisak je doslovno povukao putnika iz Srbije prema otvoru, no život mu je spasio vezani sigurnosni pojas i supruga koja ga je, uz pomoć ostalih putnika, pet minuta grčevito držala za noge. Nesretni čovjek završio je u solunskoj bolnici s ozljedama vrata, šokom i opeklinama od snažnog strujanja zraka. Pilot je zrakoplov sigurno vratio i prizemljio u Solunu. Njegova supruga je opisala šokantan događaj. Danas


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