Od sad izbjegavam sjediti do prozora

Eko-aktivistica Greta Thunberg u New York je bila otputovala jedrilicom jer je odbila naštetiti okolišu putovanjem avionom, a tema ovogodišnjeg turističkog kongresa u Berlinu je Turizam u doba promjene (klime), pa se Deutsche Welle pita koliko će ovakva promjena razmišljanja štetiti turističkom biznisu. Avion je rekorder u štetnosti, a ekološki najbolja prometna sredstva su željeznica i međugradski autobus, broj putnika raste – samo u Njemačkoj u godinu dana bilo je pet milijuna avionskih putnika više – pa DW pretpostavlja da će zbog klime češće odredište njemačkih turista biti Austrija od Australije ili Hrvatska umjesto Haitija, ali da će Nijemci i dalje neumorno putovati na odmor.