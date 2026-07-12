Od sad izbjegavam sjediti do prozora
U Ryanairu puklo staklo, putniku glava završila izvan zrakoplova
Tijekom jutarnjeg leta Ryanaira iz Soluna za München, usred leta puknuo je prozor, što je izazvalo naglu dekompresiju i paniku. Pritisak je doslovno povukao putnika iz Srbije prema otvoru, no život mu je spasio vezani sigurnosni pojas i supruga koja ga je, uz pomoć ostalih putnika, pet minuta grčevito držala za noge. Nesretni čovjek završio je u solunskoj bolnici s ozljedama vrata, šokom i opeklinama od snažnog strujanja zraka. Pilot je zrakoplov sigurno vratio i prizemljio u Solunu. Njegova supruga je opisala šokantan događaj. Danas